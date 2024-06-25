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Из-за невнимательности пожилого водителя на дороге пострадал мотоциклист

Северное побережье
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Мотоцикл на дороге после аварии. Фотография носит иллюстративный характер.
Мотоцикл на дороге после аварии. Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Martin Ilustrumm

Дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, произошло ясным днем 24 июня в Нарва-Йыэсуу, в районе Удриа.

Как уточняет полиция, ДТП случилось в деревне Хундинурга, рядом с автобусной остановкой "Удриа".

За рулем легкового автомобиля "Opel Zafira" был 81-летний водитель. Он выполнял, по данным полиции, правый поворот, но не обратил внимания, что по главной дороге едет мотоцикл. Произошло столкновение.

Мотоциклистом оказался 52-летний мужчина. Он пострадал в аварии и был доставлен в больницу.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства этого ДТП.

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