Выделены деньги на новый детсад в Нарва-Йыэсуу

Центр государственных вспомогательных услуг (RTK) одобрил проектную заявку городской управы "Строительство нового детского сада в Нарва-Йыэсуу".

Проект предусматривает строительство к весне 2026 года нового детсада на четыре группы взамен существующего детсада "Karikakar" на улице Карья, 25. Старое здание будет снесено.

Горуправа Нарва-Йыэсуу обещает, что новое здание детсада будет с хорошей доступностью для детей и родителей, позволит внедрять инновационные методы обучения в новом пространстве, включая дворовую территорию.

Общая стоимость проекта составляет 4,5 миллиона евро, из которых сумма поддержки - 3,8 миллиона (85%), а самофинансирование города - около 0,7 миллиона (15%). Уточняется также, что данный проект будет поддержан из средств Фонда справедливого перехода.

У будущего нового здания будет практически нулевое энергопотребление, то есть класс энергоэффективности "А".