Спасатели и полицейские в Ида-Вирумаа остались в целом довольны Яановой ночью

Подводя итог Яанова дня и вечера накануне Идаский спасательный центр констатировал, что получил на весь Ида-Вирумаа только два тревожных вызова насчет подозрительного черного дыма.

В обоих случаях на месте выяснялось, что люди просто жгли костры - и их безопасность была обеспечена должным образом. Так что с точки зрения спасателей та ночь в Ида-Вирумаа прошла образцово спокойно.

Эстонская полиция тоже благодарит всех, кто праздновал ответственно и замечал тех, кому нужна помощь, а при необходимости и вызывал ее. Полицейские признают, что для них минувшие выходные прошли напряженно, но, к счастью, без трагических происшествий.

В период с 21 по 24 июня полиция по всей Эстонии проверила на трезвость 41513 водителей, из которых 104 оказались в состоянии алкогольного опьянения. Вдобавок выявили 170 превышений скорости. Произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 31 человек.

Для сравнения, в прошлом году, как напоминает Департамент полиции и погранохраны, в преддверии и во время Яанова дня произошло три тяжелых ДТП, в которых погибли двое взрослых и один ребенок.