Кохтла-Ярвеская гимназия для взрослых осенью перейдет государству

По словам министра Кристины Каллас, передача гимназии государству поддержит переход на эстоноязычное обучение и будет способствовать интеграции учащихся в эстонское культурное и ценностное пространство.

- Будучи государственным учебным заведением, школа получит более широкие возможности для сотрудничества с другими государственными школами как в Ида-Вирумаа, так и по всей Эстонии. Также станет проще использовать общие ресурсы и разнообразить возможности обучения для молодежи, - прокомментировала министр.

В Кохтла-Ярвеской гимназии для взрослых обучаются учащиеся как из самого шахтерского города, так и из других регионов Ида-Вирумаа. Обучение предлагается как в старших классах основной школы, так и в гимназических классах. Школа непрерывно обучает взрослых учащихся на протяжении шестидесяти лет.

Как сообщили в Министерстве образования и науки, для коллектива гимназии условия, связанные с учебным процессом, останутся прежними и школа продолжит работу осенью в прежних помещениях.

Ранее "Северное побережье" писало, что под управление государства передается и Нарвская школа для взрослых. Это произойдет тоже с сентября 2024 года.