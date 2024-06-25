Президент Алар Карис не провозгласил закон об автоналоге

"Согласно закону, не облагается транспортным налогом принадлежащий физическому лицу автомобиль, специально переоборудованный или приспособленный для перевозки или для использования людьми с ограниченными возможностями. Плата за регистрацию такого транспортного средства также не взимается. Но эти освобождения не распространяются на людей с такими нарушениями опорно-двигательного аппарата, что им не требуется переоборудование или адаптация транспортного средства", - обосновал президент Карис свое решение наложить вето на закон об автоналоге.

"Так, согласно закону, налог и регистрационный сбор должен платить человек с тяжелыми или глубокими нарушениями опорно-двигательного аппарата, который отличается от освобожденных лиц только тем, что он может пользоваться немодифицированным транспортным средством. Принцип равного обращения требует, чтобы к людям, находящимся в аналогичной ситуации, относились одинаково", - подчеркнул Карис.

Эстонская палата людей с ограниченными возможностями также подтвердила в своем мнении, что не всем людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата требуется переоборудование автомобиля.

По мнению президента, непонятно, почему не сама необходимость использования транспортного средства определяет освобождение от налога, а то, необходимо ли транспортное средство переделывать или адаптировать.

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