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Президент Алар Карис не провозгласил закон об автоналоге

Северное побережье
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Президент Эстонии Алар Карис не стал провозглашать Закон о налоге на автотранспортные средства, принятый Рийгикогу 12 июня. По мнению Кариса, этот закон не соответствует Конституции, поскольку его положения нарушают принцип равного обращения.

"Согласно закону, не облагается транспортным налогом принадлежащий физическому лицу автомобиль, специально переоборудованный или приспособленный для перевозки или для использования людьми с ограниченными возможностями. Плата за регистрацию такого транспортного средства также не взимается. Но эти освобождения не распространяются на людей с такими нарушениями опорно-двигательного аппарата, что им не требуется переоборудование или адаптация транспортного средства", - обосновал президент Карис свое решение наложить вето на закон об автоналоге.

"Так, согласно закону, налог и регистрационный сбор должен платить человек с тяжелыми или глубокими нарушениями опорно-двигательного аппарата, который отличается от освобожденных лиц только тем, что он может пользоваться немодифицированным транспортным средством. Принцип равного обращения требует, чтобы к людям, находящимся в аналогичной ситуации, относились одинаково", - подчеркнул Карис.

Эстонская палата людей с ограниченными возможностями также подтвердила в своем мнении, что не всем людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата требуется переоборудование автомобиля.

По мнению президента, непонятно, почему не сама необходимость использования транспортного средства определяет освобождение от налога, а то, необходимо ли транспортное средство переделывать или адаптировать.

Подробнее можно прочитать в публикации на новостном портале Rus.ERR.

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