Уездного знака отличия удостоены Мати Лиллиаллик и Эве Эаст

Организатор первоклассных мероприятий

В 2022 году этот список пополнился Йыхвиским вечером легкой атлетики - еще одним крупным зрелищным спортивным мероприятием, которое становится все более популярным. В прошлом году Йыхвиский вечер легкой атлетики высокой категории вошел в ТОП-50 европейских соревнований.

Получивший высшую награду уезда организатор спортивных мероприятий Мати Лиллиаллик и исполнительный руководитель Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Меэлис Кууск. Фото: Ilja Smirnov

Состоявшийся в этом году 23 мая третий Йыхвиский вечер легкой атлетики, в котором приняли участие спортсмены из 32 стран, был еще более зрелищным. Это необычно даже для крупного титульного мероприятия, когда одновременно выступают рекордсмен мира, олимпийский чемпион и чемпион мира. Вечер легкой атлетики подтвердил, что Йыхви стал излюбленным местом соревнований мировых асов метания диска.

Легкоатлетические вечера в Йыхви получили прекрасное освещение как в Эстонии, так и за рубежом. Главная причина - это, конечно, высокие результаты, но не будет результатов и лучших спортсменов, если не будет первоклассной организации мероприятий, которую Мати Лиллиаллик обеспечивает на каждом своем соревновании.

Защитница общих интересов местных самоуправлений

Эве Эаст была награждена уездным знаком отличия как выдающийся руководитель и активный деятель развития Ида-Вирумаа. С 2018 года она является председателем правления Союза самоуправлений Ида-Вирумаа и возглавляет волость Тойла с момента административной реформы, когда были объединены волости Кохтла-Нымме, Кохтла и Тойла.