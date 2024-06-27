В Силламяэском музее открылась летняя ярмарка "Желаю помочь"

Ярмарка называется благотворительной потому, что десять процентов от продажи изделий идет на поддержку творческих людей с недостатком здоровья.

- Хлопот много, прибыли мало, но для нас главное не доход, а факт, что труд рукодельниц востребован, а гости находят приятные подарки для себя или близких, - констатирует бессменный организатор, сотрудник Силламяэского музея Ирина Замарина, которая уже около десяти лет ведет творческие курсы для людей с недостатком здоровья, значительная часть ярморочного товара - результат их стараний. - Заработанные деньги, как правило, идут на приобретение материала для новых работ. Так и движемся по кругу.

Всегда охотно присоединяются коллеги из Силламяэского социального центра "Сюгис", Силламяэского и Синимяэского попечительских центров, а также другие идавирусцы с золотыми руками. В нынешнем списке участников больше 20 человек. Натворили предостаточно - на стенах, столах и полках нет свободного места, а разнообразие изделий ручной работы огромное - вязаные, вышитые, деревянные и изделия из смолы, множество сувениров из подручного материала, в которых авторы отражают любовь к родному краю. Есть игрушки, картины и очаровательные "вкусняшки" - не сразу поймешь, что взял в руки не пироженку, а кусочек мыла...

Мастер по изделиям из эпоксидной смолы Анна Слови принесла большую коллекцию своих творений и впервые устраивает распродажу оригинальных вещиц для украшения интерьера и прочего, что можно приобрести по приятным ценам.

Ирина Замарина замечает: "В разгар лета принесли много шерстяных варежек и носков. Будут ли они востребованы?". Вопрос риторический, но ведь не зря в народе говорят, что готовить сани надо летом - зима непременно придет.

Особенно большой наплыв посетителей ждут в субботу, 29 июня, музей откроет двери, участвуя в программе Дней города и моря, посмотреть экспозиции можно будет бесплатно.

C 11.00 до 15.00 музейщики предложат взрослым и детям развлекательные программы.