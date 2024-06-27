С нынешнего года за госземли, взятые в аренду с пользовладением, придется платить в десять с лишним раз больше.
У земледельцев перехватывает дыхание от договоров на аренду государственной земли
У выращивающего в Ийзаку мясной крупный рогатый скот Кайдо Рейнсалу - 700 гектаров земли. Большая часть - это государственная земля, взятая в аренду с договорами о пользовладении.
У хозяев хутора Патмару в общем 1200 гектаров земли, из них на основе договора о пользовладении - около 500 гектаров.
В качестве платы за аренду при использовании таких земель надо платить в год 2% подлежащей налогообложению цены земли.
Неожиданно большая сумма разорвала бюджет
Пользовладение для так называемых не имеющих владельца земель государство начало раздавать сроком на 15 лет еще с 1993 года, и взимаемая за них плата оставалась неизменной начиная с первой, выполненной в 2001 году очередной оценки земель.
Поскольку сумма была известна, земледельцы заранее планировали ее в своих бюджетах.
У Кайдо Рейнсалу она составляла около 7000 евро в год.
У Ыйе и Айна Рего с хутора Патмару - примерно 2500 евро в год.
Два года назад государство произвело переоценку стоимости земли, и большей частью она сильно подорожала.
Чтобы сделать повышение земельного налога более щадящим для землевладельцев, тогдашнее правительство решило ограничить это повышение десятью процентами в год.
Земли, сданные земледельцам по договору о пользовладении, из этого расчета исключили.
Кайдо Рейнсалу получил нынешней весной счет за аренду на сумму 60000 евро, что примерно в девять раз больше прежнего.
Хутору Патмару придется заплатить 42000 евро - это в 17 раз больше, чем раньше.
Более плавное повышение налога удалось бы еще как-то "переварить"
- Это было понятно, что землю переоценили - земля и была очень дешевая, - говорит Кайдо Рейнсалу.
Однако он не ожидал, что повышение цены будет таким резким. Как и то, что государство сразу же на полную катушку введет новую цену аренды для земель с пользовладением. Если бы ее повышали постепенно, то это еще как-то сумели бы переварить.
Теперь Рейнсалу говорит, что если государство не предложит какое-то решение, то со следующего года он покончит с животноводством.
- За двадцать лет я построил здания, стадо приличное и продукция хорошая, проблем с поиском рабочих нет - все за это время встало на свои места. И вот теперь вынуждают покончить с этим, - в голосе многоопытного земледельца чувствуется горечь.
Весна является для земледельца напряженным периодом, Айн Рего, получив в марте пугающе большой счет за аренду, не успел даже подумать о более отдаленном будущем. Оплатил в срок и недавно получил второй такой же большой счет - выяснилось, что мартовский включал только половину суммы и к 1 июля надо заплатить еще столько же.
- Не приходило никакого предварительного сообщения о том, что ограничение повышения налога на эти земли не распространяется, - говорит он, что ведь доход земледелец начинает получать только в конце лета, а в первой половине года с бюджетом и без того приходится очень туго.
Выкуп земель был правильным решением
Выращивающий мясной крупный рогатый скот в тойласком регионе хозяин хутора Мягипыллу Сандер Сарап выкупил арендуемую им с пользовладением землю еще несколько лет назад.
- Я уже давно был уверен, что дела пойдут хуже. Взял банковский заем и выкупил землю, и сейчас ясно, что это было крайне правильное решение.
Того же мнения придерживается руководитель ТОО "Hiiemägi" Хейки Куусмик, который относительно другого предприятия семьи - ТОО "Purtse Farm" - говорит: "Наша семья выкупила последнюю землю с пользовладением около трех лет назад. Цена ведь определялась рыночной ценой, и это было правильное решение".
Куусмик знает, что в окрестностях Люганузе несколько земледельцев выкупили землю, которую прежде арендовали с правом пользовладения.
Почему Кайдо Рейнсалу и Айн Рего это не сделали?
- Я верил, что государство - надежный партнер. Только на выращивании мясного крупного рогатого скота не разбогатеешь - просто не было возможности выкупить, - говорит Рейнсалу.
Айн Рего рассказывает о прежних долгосрочных планах семьи: "Сначала сделаем необходимые инвестиции в оборудование и тогда за счет результатов этого начнем выкупать земли. Теперь этот план вывернут наизнанку".