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У земледельцев перехватывает дыхание от договоров на аренду государственной земли

Кюлли Крийс
, журналист
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Долгосрочный план Айна Рего состоял в том, чтобы инвестировать сначала в технику и только после этого начать выкупать земли. Теперь придется думать, что делать дальше.
Долгосрочный план Айна Рего состоял в том, чтобы инвестировать сначала в технику и только после этого начать выкупать земли. Теперь придется думать, что делать дальше. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

С нынешнего года за госземли, взятые в аренду с пользовладением, придется платить в десять с лишним раз больше.

У выращивающего в Ийзаку мясной крупный рогатый скот Кайдо Рейнсалу - 700 гектаров земли. Большая часть - это государственная земля, взятая в аренду с договорами о пользовладении.

У хозяев хутора Патмару в общем 1200 гектаров земли, из них на основе договора о пользовладении - около 500 гектаров.

В качестве платы за аренду при использовании таких земель надо платить в год 2% подлежащей налогообложению цены земли.

Неожиданно большая сумма разорвала бюджет

Пользовладение для так называемых не имеющих владельца земель государство начало раздавать сроком на 15 лет еще с 1993 года, и взимаемая за них плата оставалась неизменной начиная с первой, выполненной в 2001 году очередной оценки земель.

Поскольку сумма была известна, земледельцы заранее планировали ее в своих бюджетах.

У Кайдо Рейнсалу она составляла около 7000 евро в год.

У Ыйе и Айна Рего с хутора Патмару - примерно 2500 евро в год.

Два года назад государство произвело переоценку стоимости земли, и большей частью она сильно подорожала.

Чтобы сделать повышение земельного налога более щадящим для землевладельцев, тогдашнее правительство решило ограничить это повышение десятью процентами в год.

Земли, сданные земледельцам по договору о пользовладении, из этого расчета исключили.

Кайдо Рейнсалу получил нынешней весной счет за аренду на сумму 60000 евро, что примерно в девять раз больше прежнего.

Хутору Патмару придется заплатить 42000 евро - это в 17 раз больше, чем раньше.

Более плавное повышение налога удалось бы еще как-то "переварить"

- Это было понятно, что землю переоценили - земля и была очень дешевая, - говорит Кайдо Рейнсалу.

Однако он не ожидал, что повышение цены будет таким резким. Как и то, что государство сразу же на полную катушку введет новую цену аренды для земель с пользовладением. Если бы ее повышали постепенно, то это еще как-то сумели бы переварить.

Теперь Рейнсалу говорит, что если государство не предложит какое-то решение, то со следующего года он покончит с животноводством.

- За двадцать лет я построил здания, стадо приличное и продукция хорошая, проблем с поиском рабочих нет - все за это время встало на свои места. И вот теперь вынуждают покончить с этим, - в голосе многоопытного земледельца чувствуется горечь.

Весна является для земледельца напряженным периодом, Айн Рего, получив в марте пугающе большой счет за аренду, не успел даже подумать о более отдаленном будущем. Оплатил в срок и недавно получил второй такой же большой счет - выяснилось, что мартовский включал только половину суммы и к 1 июля надо заплатить еще столько же.

- Не приходило никакого предварительного сообщения о том, что ограничение повышения налога на эти земли не распространяется, - говорит он, что ведь доход земледелец начинает получать только в конце лета, а в первой половине года с бюджетом и без того приходится очень туго.

Выкуп земель был правильным решением

Выращивающий мясной крупный рогатый скот в тойласком регионе хозяин хутора Мягипыллу Сандер Сарап выкупил арендуемую им с пользовладением землю еще несколько лет назад.

- Я уже давно был уверен, что дела пойдут хуже. Взял банковский заем и выкупил землю, и сейчас ясно, что это было крайне правильное решение.

Того же мнения придерживается руководитель ТОО "Hiiemägi" Хейки Куусмик, который относительно другого предприятия семьи - ТОО "Purtse Farm" - говорит: "Наша семья выкупила последнюю землю с пользовладением около трех лет назад. Цена ведь определялась рыночной ценой, и это было правильное решение".

Куусмик знает, что в окрестностях Люганузе несколько земледельцев выкупили землю, которую прежде арендовали с правом пользовладения.

Почему Кайдо Рейнсалу и Айн Рего это не сделали?

- Я верил, что государство - надежный партнер. Только на выращивании мясного крупного рогатого скота не разбогатеешь - просто не было возможности выкупить, - говорит Рейнсалу.

Айн Рего рассказывает о прежних долгосрочных планах семьи: "Сначала сделаем необходимые инвестиции в оборудование и тогда за счет результатов этого начнем выкупать земли. Теперь этот план вывернут наизнанку".

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