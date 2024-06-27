У земледельцев перехватывает дыхание от договоров на аренду государственной земли

Более плавное повышение налога удалось бы еще как-то "переварить"

- Это было понятно, что землю переоценили - земля и была очень дешевая, - говорит Кайдо Рейнсалу.

Однако он не ожидал, что повышение цены будет таким резким. Как и то, что государство сразу же на полную катушку введет новую цену аренды для земель с пользовладением. Если бы ее повышали постепенно, то это еще как-то сумели бы переварить.

Теперь Рейнсалу говорит, что если государство не предложит какое-то решение, то со следующего года он покончит с животноводством.

- За двадцать лет я построил здания, стадо приличное и продукция хорошая, проблем с поиском рабочих нет - все за это время встало на свои места. И вот теперь вынуждают покончить с этим, - в голосе многоопытного земледельца чувствуется горечь.

Весна является для земледельца напряженным периодом, Айн Рего, получив в марте пугающе большой счет за аренду, не успел даже подумать о более отдаленном будущем. Оплатил в срок и недавно получил второй такой же большой счет - выяснилось, что мартовский включал только половину суммы и к 1 июля надо заплатить еще столько же.