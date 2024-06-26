Накануне и во время минувших праздников полиция в Ида-Вирумаа зарегистрировала множество случаев насилия, большую роль в которых играл алкоголь.
Праздники Яанова дня не обошлись в Ида-Вирумаа без насилия
Так, например, 21 июня в полицию сообщили, что на улице Александра Пушкина в Нарве 19-летняя девушка в ходе конфликта ударила свою ровесницу.
22 июня в полицию поступило сообщение, что в Нарве на проспекте Выйду 43-летняя женщина во время совместного употребления алкоголя ударила своего сожителя. Полицейские задержали женщину в качестве подозреваемой, а медики увезли мужчину в больницу.
В тот же день полиция получила вызов в магазин на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве, где находившийся в состоянии алкогольного опьянения 39-летний мужчина напал на охранника. Полицейские задержали напавшего.
23 июня в полицию сообщили, что на улице Харидузе в Силламяэ находится избитый 75-летний мужчина. Личность нанесшего побои, а также более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.
В воскресенье в полицию сообщили также, что в Нарве на улице А. Пушкина 22-летний мужчина ударил 20-летнего. Полицейские задержали ударившего.
24 июня в полицию сообщили, что в Нарва-Йыэсуу 43-летний и 41-летний мужчины получили ножевые ранения. Медики увезли мужчин в больницу. Личность нанесшего ранения, а также более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.
В тот же день в полицию сообщили, что на улице Раху в Нарве женщина ударила своего сожителя. Полицейские задержали женщину.
24 июня в полицию сообщили, что в Нарва-Йыэсуу 45-летний мужчина ударил 66-летнего.
24 июня полиция получила вызов в деревню Консу Алутагузеской волости, где находившийся в состоянии алкогольного опьянения 46- летний мужчина ударил в ходе конфликта 19-летнюю девушку. Полицейские задержали мужчину.
В тот же день в полицию поступило сообщение, что в Силламяэ между двумя женщинами произошел конфликт с применением физической силы.
Для расследования всех случаев насилия начаты уголовные производства.