В плане обеспечения общественного порядка День победы с его большим военным парадом прошел в Нарве спокойно, хотя без отдельных инцидентов все же не обошлось, как пишет портал Rus.Postimees, ссылаясь на Идаскую префектуру Департамента полиции и погранохраны.
Полиция: парад в Нарве прошел спокойно, были мелкие инциденты с ношением оружия и музыкой
Как сообщили в Идаской префектуре, утром 23 июня один мужчина хотел пройти на территорию Нарвской крепости с личным огнестрельным оружием. У мужчины было действующее разрешение на оружие, однако полицейские установили, что он был пьян - и пистолет изъяли в качестве вещественного доказательства. В отношении нарушителя возбуждено дело по статье Закона об оружии, которая касается ношения оружия в состоянии алкогольного опьянения.
Тем же утром было возбуждено дело в отношении мужчины, который проезжал мимо Нарвского гарнизонного кладбища, где возлагали венки к монументу, и громко транслировал музыку в поддержку страны-агрессора из автомобиля, которым он управлял.
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