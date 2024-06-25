Полиция: парад в Нарве прошел спокойно, были мелкие инциденты с ношением оружия и музыкой

Как сообщили в Идаской префектуре, утром 23 июня один мужчина хотел пройти на территорию Нарвской крепости с личным огнестрельным оружием. У мужчины было действующее разрешение на оружие, однако полицейские установили, что он был пьян - и пистолет изъяли в качестве вещественного доказательства. В отношении нарушителя возбуждено дело по статье Закона об оружии, которая касается ношения оружия в состоянии алкогольного опьянения.