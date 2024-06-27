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Чтобы уберечь Ида-Вирумаа от мусорного потопа, в Уйкала снова принимают отходы

Эрик Калда
, журналист
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Начавшееся 22 мая в Уйкала большое возгорание мусора связывают с допускавшимися там нарушениями требований, однако выяснение причин пожара еще продолжается.
Начавшееся 22 мая в Уйкала большое возгорание мусора связывают с допускавшимися там нарушениями требований, однако выяснение причин пожара еще продолжается. Фото: Päästeamet

Департамент окружающей среды позволил вновь принимать бытовые отходы на пренебрегшей требованиями Уйкалаской свалке, чтобы уберечь уезд от мусорного потопа, однако чиновники каждую неделю приезжают контролировать происходящее на свалке.

- Мы возобновили прием смешанных бытовых отходов от частных лиц, так как понимаем, что если человек приедет со своими отходами к воротам свалки и не сможет сдать их, то вряд ли повезет их обратно домой, - сказала руководитель Ида- и Ляэне-Вирумааского бюро Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис.

По ее словам, свалке разрешено также принимать смешанные бытовые отходы из самоуправлений, где вывоз отходов организует на основании договоров "Ekovir". Она отметила, что причиной является то обстоятельство, что Ируская теплоэлектростанция, сжигающая отходы, сейчас стоит, а остальные свалки по всей Эстонии не в состоянии принимать столь большие объемы.

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