Департамент окружающей среды позволил вновь принимать бытовые отходы на пренебрегшей требованиями Уйкалаской свалке, чтобы уберечь уезд от мусорного потопа, однако чиновники каждую неделю приезжают контролировать происходящее на свалке.
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Чтобы уберечь Ида-Вирумаа от мусорного потопа, в Уйкала снова принимают отходы
- Мы возобновили прием смешанных бытовых отходов от частных лиц, так как понимаем, что если человек приедет со своими отходами к воротам свалки и не сможет сдать их, то вряд ли повезет их обратно домой, - сказала руководитель Ида- и Ляэне-Вирумааского бюро Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис.