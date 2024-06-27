Чтобы уберечь Ида-Вирумаа от мусорного потопа, в Уйкала снова принимают отходы

- Мы возобновили прием смешанных бытовых отходов от частных лиц, так как понимаем, что если человек приедет со своими отходами к воротам свалки и не сможет сдать их, то вряд ли повезет их обратно домой, - сказала руководитель Ида- и Ляэне-Вирумааского бюро Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис.