МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.06-04.07 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 27 июня

* На мызе Сака в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - "Õhtuooper": Оливер Куузик (тенор), Маргус Каппель (рояль), Андреас Ленд (виолончель), Мари-Лийс Уйбо (скрипка). Билет - 18-20 евро.

Пятница, 28 июня

* В Йыхви в церкви святого Михаила в 19.00 - "Põhjala saarte hääled", концерт Виллу Вески и Тийта Каллусте. Билет - 12-20 евро.

Суббота, 29 июня

* На мызе Майдла в 15.00 в рамках летнего фестиваля исполнителей камерной музыки "Mõisamängud" - концерт: Ханс Маттиас Кари (фортепиано). В программе: Шопен, Бетховен, Дебюсси, Рахманинов, Капустин. Билет - 6 евро, для детей и пенсионеров - 3 евро, семейный билет - 14 евро.

Вторник, 2 июля

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - Яак Туксам и Айн Аган. Вход свободный.

Четверг, 4 июля

"Jõhvikamoos" на фестивале "Звенят цимбалы и гармонь" в Поставах. Фото: Частный архив

* В Йыхвиском парке в 18.00 в рамках серии музыкальных вечеров в Йыхвиском парке - концерт: Ханна Ояметс и Рагнар Хяйде, а также смешанная группа народного танца "Jõhvikamoos".

* В Тойла во дворе Белой виллы в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - трио Эгерта Мильдера. Билет - 12-15 евро.

СПОРТ

Суббота, 29 июня

* На Вокаском стадионе в 14.00 - этап молодежной серии: бег.

* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "FCI Levadia" (Таллинн).

* В Силламяэ - ночной поход. Сбор в 22.00 перед Силламяэским центром культуры.

Воскресенье, 30 июня