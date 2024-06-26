Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 27 июня по 4 июля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.06-04.07 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 27 июня
* На мызе Сака в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - "Õhtuooper": Оливер Куузик (тенор), Маргус Каппель (рояль), Андреас Ленд (виолончель), Мари-Лийс Уйбо (скрипка). Билет - 18-20 евро.
Пятница, 28 июня
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 19.00 - "Põhjala saarte hääled", концерт Виллу Вески и Тийта Каллусте. Билет - 12-20 евро.
Суббота, 29 июня
* На мызе Майдла в 15.00 в рамках летнего фестиваля исполнителей камерной музыки "Mõisamängud" - концерт: Ханс Маттиас Кари (фортепиано). В программе: Шопен, Бетховен, Дебюсси, Рахманинов, Капустин. Билет - 6 евро, для детей и пенсионеров - 3 евро, семейный билет - 14 евро.
Вторник, 2 июля
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - Яак Туксам и Айн Аган. Вход свободный.
Четверг, 4 июля
* В Йыхвиском парке в 18.00 в рамках серии музыкальных вечеров в Йыхвиском парке - концерт: Ханна Ояметс и Рагнар Хяйде, а также смешанная группа народного танца "Jõhvikamoos".
* В Тойла во дворе Белой виллы в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - трио Эгерта Мильдера. Билет - 12-15 евро.
СПОРТ
Суббота, 29 июня
* На Вокаском стадионе в 14.00 - этап молодежной серии: бег.
* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "FCI Levadia" (Таллинн).
* В Силламяэ - ночной поход. Сбор в 22.00 перед Силламяэским центром культуры.
Воскресенье, 30 июня
* На пляже в Тойла в 11.00 - этап серии пляжного волейбола.
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Nõmme Kalju FC U21".
Вторник, 2 июля
* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 17.00 - этап летней волейбольной серии.
РАЗНОЕ
Пятница, 28 июня
* В Силламяэ с 9.30 до 18.00 - мероприятия в рамках Силламяэских Дней города и моря; день первый. Программа: sillamae.ee.
Суббота, 29 июня
* В Силламяэ с 9.00 до 23.00 - мероприятия в рамках Силламяэских Дней города и моря; день второй. Программа: sillamae.ee.
* В порту Васкнарвы с 17.00 - фестиваль внутренних водоемов. Главный исполнитель - трио Лийс Лемсалу. Рабочие комнаты по сапсерфингу, Департамента окружающей среды и Эстонского Красного Креста. Общепит. Фестиваль построен по принципу VONK, то есть приноси свои тарелки.
Воскресенье, 30 июня
* В Силламяэ с 9.00 до 16.00 - мероприятия в рамках Силламяэских Дней города и моря; день третий. Программа: sillamae.ee.
* Со стоянки у йыхвиского виадука стартует однодневная поездка по родному краю "Mõnus päev Rabatalus" / "Приятный день в Рабаталу", которая продлится с 10.00 до 16.30. Насладимся природой, баней, получим уникальные гастрономические впечатления. Стоимость участия - 10 евро. Информация и регистрация: тел. 5805 7007, anne.kippar@gmail.com.
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