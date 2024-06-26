Нарвских парней не взяли на парад из-за отказа носить на груди украинскую ленту

Все дети, отстраненные от участия в параде, живут в Нарве, как отмечается в публикации Rus.Postimees.

- Царящие дома установки не позволили небольшой группе ребят носить на груди цвета украинского флага. В то же время, всем подразделениям "Кайтселийта" было приказано носить на своей форме сине-желтый флаг во время большого мероприятия. Присутствовавший при этом молодежный руководитель принял решение вывести ребят из парадного расчета, - рассказал специалист "Нооред коткад" по связям с общественностью Ричард Лемендик.

Он добавил, что миссия их организации заключается в патриотическом воспитании. "Мы хотим, чтобы молодежь ценила основы свободного и демократического общества. Случившееся показывает, что такая работа, безусловно, необходима, и часто требует терпения и времени", - отметил Лемендик.

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