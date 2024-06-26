Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов отметила, что основой позитивного отношения эстоноземельцев является общее доверие по отношению к технологии и э-государству. "Жители Эстонии поддерживают использование искусственного интеллекта при оказании государственных услуг больше, чем жители Швеции и Германии, однако действительная осведомленность эстоноземельцев о работе и особенностях устройства автоматизированного процесса решения является низкой. Я бы сказала, что речь идет о поддержке, полученной авансом, которую еще нужно заслужить. Чтобы обеспечить легитимность и достоверность автоматизированных решений, граждане должны иметь возможность понимать и влиять на решения, например, объясняя или оспаривая свои дела, как подчеркивается в ряде исследований", - сказала Теа Данилов.

Автоматизированное принятие решений, или ADM (англ. Automatic Decision-Making) означает выполнение задач и принятие решений с помощью алгоритмов, использующих либо фиксированные правила, либо обучающиеся модели, например, предиктивный анализ данных.

Опрос, проведенный в трех европейских странах, показал, что жители Эстонии положительно относятся к ADM-решениям, причем каждый второй из них ожидает экономии средств и времени. Эту группу характеризует сильное доверие по отношению к организациям и низкое чувство риска. В то же время почти 30% населения относится к категории людей с высоким уровнем осведомленности о правах владельцев данных и их защите и низким уровнем доверия к государственным органам. Около трети респондентов не смогли или не захотели сделать выбор.