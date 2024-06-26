К решениям, принимаемым искусственным интеллектом при распределении государственных дотаций и услуг, наши граждане относятся более позитивно, чем жители Швеции и Германии, а каждый второй житель Эстонии ожидает экономии средств и времени. Обо всем этом говорится в кратком отчете Центра мониторинга развития "Готовность жителей Эстонии к автоматизированным решениям в государственном секторе".
Жители Эстонии поддерживают использование искусственного интеллекта при оказании государственных услуг
Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов отметила, что основой позитивного отношения эстоноземельцев является общее доверие по отношению к технологии и э-государству. "Жители Эстонии поддерживают использование искусственного интеллекта при оказании государственных услуг больше, чем жители Швеции и Германии, однако действительная осведомленность эстоноземельцев о работе и особенностях устройства автоматизированного процесса решения является низкой. Я бы сказала, что речь идет о поддержке, полученной авансом, которую еще нужно заслужить. Чтобы обеспечить легитимность и достоверность автоматизированных решений, граждане должны иметь возможность понимать и влиять на решения, например, объясняя или оспаривая свои дела, как подчеркивается в ряде исследований", - сказала Теа Данилов.
Автоматизированное принятие решений, или ADM (англ. Automatic Decision-Making) означает выполнение задач и принятие решений с помощью алгоритмов, использующих либо фиксированные правила, либо обучающиеся модели, например, предиктивный анализ данных.
Опрос, проведенный в трех европейских странах, показал, что жители Эстонии положительно относятся к ADM-решениям, причем каждый второй из них ожидает экономии средств и времени. Эту группу характеризует сильное доверие по отношению к организациям и низкое чувство риска. В то же время почти 30% населения относится к категории людей с высоким уровнем осведомленности о правах владельцев данных и их защите и низким уровнем доверия к государственным органам. Около трети респондентов не смогли или не захотели сделать выбор.
Предыдущие исследования показали, что прозрачность и широкое участие граждан имеют решающее значение для укрепления доверия к АDM. При этом основной страх, который необходимо устранить, заключается в том, что автоматизированные системы принятия решений не до конца способны учитывать индивидуальные особенности или делать исключения, которые могут быть важны для принятия справедливых решений. "Например, ADM не может учитывать более широкий контекст и делать исключения, потому что у искусственного интеллекта отсутствуют такие эмоции как чувство справедливости и эмпатия, присущие человеку", - пояснила Данилов, опираясь на результаты исследований.
Эстоноземельцы, принявшие участие в сравнительном исследовании стран, оценивают эффективность, защиту индивидуальных интересов и солидарность в решениях, принимаемых искусственным интеллектом, выше, чем респонденты из Швеции и Германии. Респонденты из Эстонии дали более высокую оценку пригодности ADM в сфере государственного управления (2,5 в Эстонии против 2,2 в Швеции и Германии). Оптимизм эстоноземельцев поражает, если учесть, что осведомленность о системах ADM на самом деле низкая (1,6 балла по шкале 1-5).
- Краткий отчет "Готовность жителей Эстонии к автоматизированным решениям в государственном секторе" является частью исследовательского направления "Будущее персонального государства" Центра мониторинга развития.
- Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.