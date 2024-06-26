Добровольные спасатели нашли ранее объявленного в розыск мужчину, который накануне утром ушел на работу и не вернулся домой.
В Кохтла-Ярве пропал пожилой мужчина
Днем 26 июня полиция сообщила, что 69-летний Эдуард накануне утром ушел на работу в Кохтла-Ярве и с тех пор не возвращался домой. Телефона у Эдуарда с собой не было.
Полиция связалась с родственниками и проверила различные возможные места пребывания, но потерявшегося мужчину не нашли.
После девяти вечера полиция выпустила новое сообщение: поисковики-добровольцы нашли Эдуарда, и проверкой состояния его здоровья занялись медики.