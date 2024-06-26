С июля вступит в силу распоряжение министра регионального развития, согласно которому пассажиры уездных автобусных линий смогут приобрести новые пятидневные билеты. Текущие цены на билеты уездных автобусных линий не изменятся.
На уездных линиях вводятся пятидневные билеты
Пятидневный билет будет стоить 7,50 евро, и его можно будет приобрести на уездных линиях Хийумаа, Сааремаа, Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ярвамаа, Пылвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа. В этих уездах уже сейчас можно приобрести также разовые, однодневные и 30-дневные билеты.
- Новые билеты были созданы в ответ на запросы клиентов. Например, в Ида-Вирумаа много таких работников, которые работают через неделю, и пятидневный билет им очень подходит. Он также подойдет для туристов, - сказал Андрес Руубас, завотделом общественного транспорта Министерства регионального развития и сельского хозяйства.
Кроме того, с 1 июля для украинских военных беженцев отменяется право бесплатного проезда в поездах и автобусах уездных линий.