На уездных линиях вводятся пятидневные билеты

Пятидневный билет будет стоить 7,50 евро, и его можно будет приобрести на уездных линиях Хийумаа, Сааремаа, Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ярвамаа, Пылвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа. В этих уездах уже сейчас можно приобрести также разовые, однодневные и 30-дневные билеты.

- Новые билеты были созданы в ответ на запросы клиентов. Например, в Ида-Вирумаа много таких работников, которые работают через неделю, и пятидневный билет им очень подходит. Он также подойдет для туристов, - сказал Андрес Руубас, завотделом общественного транспорта Министерства регионального развития и сельского хозяйства.

Кроме того, с 1 июля для украинских военных беженцев отменяется право бесплатного проезда в поездах и автобусах уездных линий.