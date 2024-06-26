Президент Алар Карис: Нарва не является серой зоной, она - сине-черно-белая

Поэтому я не соглашусь с мнением, что из-за некоторых пробелов в поставках оружия и боеприпасов мы проваливаемся в 1939 год, когда мы были совершенно одни и потеряли свою свободу. Сегодня и в будущем Эстония - член НАТО. Этот союз сильнее всех противников в военном, в политическом и в экономическом плане. А членство Эстонии в НАТО также означает, что теперь мы противостоим злу сообща.

Посмотрим на боевую технику и вооружение, выстроенное у нас в Нарве. Собственное вооружение Эстонии по своей мощи все больше приближается к уровню союзников. У нас есть оружие и боеприпасы, которые при необходимости могут уничтожить нападающего на Эстонию противника уже в его тылу. И которыми мы удержим его там.

Разумеется, все это имеет свою цену, которую народ платил и платит, отдавая несколько процентов своего состояния на государственную оборону. Это наш общий вклад в защиту свободы Эстонии.

Нельзя игнорировать и оценку, по которой для закупки боеприпасов нам необходимы дополнительные миллиарды. Особенно если такая необходимость вытекает из оборонных планов НАТО.