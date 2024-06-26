В Тойлаской волости разыскивают мужчину, пропавшего еще на прошлой неделе

Полиция сообщила, что связалась с родственниками Петра и проверила разные возможные места его пребывания как в Кохтла-Ярве, так и в Йыхви. Установлено, что этого мужчину в последний раз видели 21 июня в районе Уйкала, где он двигался в сторону Йыхви.

Рост Петра около 176 сантиметров, телосложение среднее. У него темно-каштановые короткие волосы. В день исчезновения на мужчине была серая куртка с оранжевой надписью, темно-синие джинсы и сине-серые кроссовки "Skechers". На голове у него была черная бейсболка "Nike", а за плечами - бежево-черный рюкзак.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает его местонахождение, сообщить об этом по телефону 112 или написать по адресу электронной почты: reigo.niglas@politsei.ee