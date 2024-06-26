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В Тойлаской волости разыскивают мужчину, пропавшего еще на прошлой неделе

Северное побережье
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Пропавший в волости Тойла Петр.
Пропавший в волости Тойла Петр. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

В прошлую пятницу, 21 июня, 42-летний Петр ушел с работы, но до сих пор не вернулся домой. Его телефон выключен, и близкие вместе с полицией разыскивают мужчину.

Полиция сообщила, что связалась с родственниками Петра и проверила разные возможные места его пребывания как в Кохтла-Ярве, так и в Йыхви. Установлено, что этого мужчину в последний раз видели 21 июня в районе Уйкала, где он двигался в сторону Йыхви.

Рост Петра около 176 сантиметров, телосложение среднее. У него темно-каштановые короткие волосы. В день исчезновения на мужчине была серая куртка с оранжевой надписью, темно-синие джинсы и сине-серые кроссовки "Skechers". На голове у него была черная бейсболка "Nike", а за плечами - бежево-черный рюкзак.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает его местонахождение, сообщить об этом по телефону 112 или написать по адресу электронной почты: reigo.niglas@politsei.ee

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