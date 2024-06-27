Дни города и моря в Силламяэ - это три насыщенных дня

Дни города и моря - хороший повод приехать в приморский город. По традиции праздник начнется в пятницу с шествия праздничной колонны по улице Виру и различных мероприятий для детей. В этот день также по традиции поздравят новорожденных.

Городской музей откроет новые экспозиции "Таинственный Силламяэ" и выставки Морского музея "Беседы в каюте с Йоханом Питка" и "Модели судов" от Нарвского клуба юных моряков.

Заглянув в центральную библиотеку с 11.00 до 18.00, можно посмотреть слайды о городе Силламяэ и о библиотеке, где не только берут книги, здесь проходит множество интересных встреч, мероприятий и выставок. В июне открыта новая - "Знаменитый дачник в Силламяэ - Константин Бальмонт".

В субботу с 9.00 до 23.00 и в воскресенье с 9.00 до 16.00 на улице Кеск развернет ряды большая ярмарка.

С 11.00 субботнего дня начинается 12-часовая культурно-спортивная программа, на сцене центра культуры с 11.00 до 12.00 можно бесплатно посмотреть спектакль театральной студии "Другое небо".

В городском музее предложат конкурсы и мастер-классы. Около спортивного центра с 12.00 до 15.00 - выставка ретроавтомобилей и мотоциклов. Желающие смогут принять участие в велопоходе.

На уличной сцене выступят многочисленные коллективы художественной самодеятельности, ждут также гостей из Латвии. Хедлайнером на этот раз будет Ollie и его группа. В прошлом году Ollie получил широкую известность на конкурсе "Eesti laul", заняв второе место после Алики, представлявшей Эстонию на "Евровидении". Силламяэсцы могли познакомиться с его творчеством прошлой осенью на популярном фестивале "Jazz Time". Часовой концерт начнется в 20.00.

Яркую точку в праздничном концерте поставит выступление любимца молодежи Ollie. Фото: Erakogu

Завершится субботний день дискотекой с диджеем Дмитрием Клинком, а тем, кто не хочет танцевать, предлагают ночную прогулку по городу с фонариками.

В воскресенье до 15.00 продолжатся выступления самодеятельных артистов и спортивные соревнования. Более подробная информация - ЗДЕСЬ.