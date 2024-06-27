Фестиваль внутренних вод стартует в Васкнарве с концерта Лийс Лемсалу

Открывающим фестиваль мероприятием станет в субботу, 29 июня, концерт блистательной Лийс Лемсалу вместе с трио в Васкнарвском порту.

Кроме нее выступят ида-вируский кантри-ансамбль "Detail", Таммикуская женская группа народного танца, смешанная группа народного танца "Sigin-Sagin", Ийзакуский смешанный хор, алутагузеские народные музыканты и муствеэский женский ансамбль "Надежда".

Детям предложат возможность покататься в карете. Действовать будут комнаты рукоделия Ийзакуского музея, попробовать можно будет серфинг с веслом. Полезной информацией поделятся Департамент окружающей среды и Эстонский Красный Крест.

"Põhja-Peipsi Köögi Suitsu Stuudio" предложит копченую рыбу и "пальчиковую рыбу", среди организаторов питания будут также "Lammas ja Roos" и "Kene Catering". Действующее в деревне Сяллику ТОО "RaJuVe" предложит местные ягодные вина. Мероприятие следует принципам экологичности VONK (захвати с собой свою посуду).

Целью Фестиваля внутренних вод является ознакомить с двумя крупнейшими озерами Эстонии - Чудским и Выртсъярв, - соединяемыми рекой Эмайыги. На фестиваль приглашают как любителей водных прогулок, так и тех, кто предпочитает насладиться в портах культурной программой, отведать характерные для этих регионов деликатесы и получить новые знания.

Фестиваль охватит в общем 18 разных портов, начиная с Васкнарвского на Чудском озере и заканчивая портом Линаски на Выртсъярв. Следующим после Васкнарвы местом остановки станет в воскресенье, 30 июня, Муствеэский порт, где главным исполнителем будет Стефан.

Любители водных прогулок со своими лодками и прочими плавсредствами могут присоединиться к историческим судам, которые проследуют во главе фестиваля - ладья на Чудском озере и парусник на Выртсъярв. Участие со своей лодкой бесплатное, однако для этого надо предварительно зарегистрироваться.