Праздник победы собрал Эстонию в Нарве

Неординарность события подчеркнул ранним утром на церемонии подъема флага, проходившей в свежереновированном Западном дворе Нарвской крепости, мэр Нарвы Яан Тоотс. Он напомнил, что в последний раз республиканский парад в честь Дня победы проходил в Нарве в 1996 году. "Наши государство и народ твердо держатся вместе, несмотря на все испытания. Сегодня - это день, когда мы сможем также благодарить и чествовать всех тех, кто охраняет наше государство и свободу. Это наши служащие Сил обороны, полицейские, спасатели, врачи и все остальные, кто ежедневно вносит свой вклад в то, чтобы наша жизнь была безопасной и спокойной", - сказал он.