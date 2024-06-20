Эстонская погранохрана бессильна: Россия поднимает в небо аэростат для слежения за происходящим в Нарве

В Нарве в небе над границей российский аэростат заметили впервые 15 мая. Затем он пропадал и появлялся снова несколько раз. Аналогичные новости приходили и из приграничного региона Финляндии.

Как рассказали "Северному побережью" в Департаменте полиции и погранохраны, наблюдаемый российский аэростат оснащен, предположительно, средствами слежения, с помощью которых Россия собирает представляющую для них интерес информацию.

- До сих пор Россия запускала этот аэростат только над своей территорией, так что запретить им эту деятельность с нашей стороны нет оснований и возможности, - констатирует руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель.

Напомним, 23 июня в Нарве на Петровской площади, что рядом с эстонско-российской границей, пройдет военный парад по случаю Дня победы.

Пургель подчеркнул, что Россия собирает информацию всеми доступными способами, чтобы потом использовать ее против своих соседей.

- Пограничная служба РФ является частью ФСБ, и сбор информации осуществляется в том числе в ходе исключительно тщательного допроса людей, которые посещают Россию, - говорит Пургель. - Делается это под предлогом пограничного контроля, в ходе которого фиксируются также данные, которые не были бы в центре внимания при обычном пересечении границы. Известны случаи, когда личную технику пересекающих границу - ноутбуки и телефоны - подключали к системам пограничной службы. С этим связан большой риск: таким образом на технику частных лиц могут быть установлены программы, с помощью которых службы РФ позднее смогут отслеживать деятельность, происходящую на телефонах или компьютерах.

Департаменте полиции и погранохраны по-прежнему не рекомендует никому путешествовать в Россию. "В случае, если вы все же отправились в РФ и столкнулись с какой-то подозрительной деятельностью на границе и не только, стоит по возвращении сообщить об этом нашим пограничникам или связаться с Полицией безопасности", - добавил Пургель.