Из Чудского озера достали несколько сотен старых сетей

Главный инспектор бюро развития экологического надзора Департамента окружающей среды Иво Каск пояснил, что дрейфующие сети в озере представляют опасность как для окружающей среды, так и для лодочников.

- Синтетические жаберные сети разлагаются очень медленно и, свободно дрейфуя в озере, продолжают долгое время задерживать рыбу, водных животных и птиц, которые застревают в смертельной ловушке. Необозначенные сети также представляют опасность для лодочников на озере, потому что, если лопасти двигателя вдруг застрянут в густой массе сетей, легко может произойти несчастье, - пояснил Каск.

В течение четырех июньских дней толоки по извлечению старых сетей на озере находилось около десяти лодок с людьми, кроме сотрудников Департамента окружающей среды, к расчистке озера присоединились профессиональные рыбаки, рыболовы-любители, партнеры по сотрудничеству из других государственных учреждений и волонтеры. Всего за эти дни по водоему было пройдено около 2800 километров.

- Каждая такая брошенная сеть - это слишком много, но радует, что за последние два года "уловы" в ходе очистительных работ стали немного сокращаться. Нынче мы вытащили почти вполовину меньше сетей, чем три года назад. Мы очень надеемся, что эта тенденция сохранится, - сказал Иво Каск.

Работы проводились в северной и центральной частях Чудского озера, где в зимний промысловый сезон велось более активное рыболовство и где сети могли сноситься южными ветрами. В ходе нынешней толоки было обнаружено и доставлено на берег из 141 места 475 старых жаберных сетей общей длиной 33 км. Помимо сетей, на берег были доставлены якоря для рыболовных снастей, метки и застрявшие в сетях орудия любительского лова.

С 2006 года Департамент окружающей среды организует на Чудском озере очистительные работы с целью поиска потерянных или брошенных рыболовных снастей и их извлечения из водоема. Всего в Чудском озере в ходе таких работ было обнаружено и извлечено 12029 жаберных сетей. Если бы все эти сети были уложены в один ряд, то их общая длина составила бы около 842 километров.