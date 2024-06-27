Чт, 27.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

В Нарве потерялся Алёша: его искали и благополучно нашли

Северное побережье
Обновлено 27 июня 2024, 01:00
Copy
Потерявшийся 26 июня в Нарве восьмилетний Алексей.
Потерявшийся 26 июня в Нарве восьмилетний Алексей. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция и добровольцы вечером и ночью вели поиск восьмилетнего мальчика, который потерялся в Нарве в среду, 26 июня. Поиск увенчался успехом.

Мальчик Алексей ушел из дома около полудня 26 июня и потом не вернулся, его телефон остался дома. Около десяти вечера близкие Алёши обратились в полицию за помощью.

Полиция проверила разные возможные места пребывания мальчика, но поиск сразу не дал положительного результата.

К полуночи было известно, что полицейские продолжают сбор информации, патрули ведут поиски в Нарве, Нарва-Йыэсуу и их окрестностях. К поискам привлечены и добровольцы.

Около часа ночи полиция с облегчением сообщила, что близкие нашли мальчика в Нарве. С Алёшей теперь все в порядке.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх