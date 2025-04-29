КТО БОЛЬШЕ Щедрые пособия городским чиновникам Кохтла-Ярве могут спровоцировать гонку пособий и в других местах

Около тысячи работников кохтла-ярвеских городских учреждений могут отныне рассчитывать на пособия ко дню рождения и Рождеству, а также на прочие компенсации, которые горуправление установило в апреле этого года. Такое использование денег кохтла-ярвеских налогоплательщиков может спровоцировать гонку выплаты пособий и в соседних самоуправлениях.
Кохтла-Ярвеское горуправление ввело в действие с 15 апреля порядок, который устанавливает в общем примерно для тысячи работников управляемых им учреждений - таких как детсады, школы, культурные и спортивные учреждения, - множество пособий, которых у них прежде не было, но которые выплачивались примерно сотне работников горуправления.