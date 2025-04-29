КТО БОЛЬШЕ Щедрые пособия городским чиновникам Кохтла-Ярве могут спровоцировать гонку пособий и в других местах

Работники Кохтла-Ярвеского горуправления и городских учреждений получают от городских налогоплательщиков, чтобы накрыть юбилейный стол, 500 евро, а в случае обычного дня рождения - пособие в размере 100 евро.

Около тысячи работников кохтла-ярвеских городских учреждений могут отныне рассчитывать на пособия ко дню рождения и Рождеству, а также на прочие компенсации, которые горуправление установило в апреле этого года. Такое использование денег кохтла-ярвеских налогоплательщиков может спровоцировать гонку выплаты пособий и в соседних самоуправлениях.