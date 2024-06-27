Горсобрание Кохтла-Ярве согласилось на строительство новой Ярвеской школы на месте детсада

Кристина Каллас говорила "Северному побережью", что с недвижимостью детсада "Аленушка" очень много проблем и больших рисков: "Здание, которое там сейчас расположено, меньше, чем то школьное здание, которое должно там появиться. Это значит, что детальную планировку нужно будет переделать. Это потребует огромного количества времени, а если кто-то из жильцов расположенных очень близко жилых домов выразит протест, так как более высокое и широкое здание не будет пропускать, например, достаточно света в его окна, то мы дойдем с этим спором до суда и в конечном итоге не успеем построить там ничего".