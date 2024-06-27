Новое здание для Ярвеской школы города Кохтла-Ярве появится на месте расположенного по соседству с государственной гимназией детского сада "Аленушка", о чем неделей ранее писало "Северное побережье". Этот план теперь официально поддержало городское собрание.
Горсобрание Кохтла-Ярве согласилось на строительство новой Ярвеской школы на месте детсада
Депутаты городского собрания Кохтла-Ярве поддержали предложение мэрии построить новое здание Ярвеской школы на нынешнем участке детсада "Аленушка", как передает новостной портал Rus.ERR. До этого большинство народных избранников не поддержали предложение о строительстве нового учебного здания на территории Славянской школы.
"Министерство образования уже согласилось на этот компромисс, на это альтернативное решение строить новую Ярвескую школу на территории нынешнего детского сада "Алёнушка", который находится как раз за государственной гимназией, то есть сохранится желание министерства создать в этом районе так называемый образовательный городок", - высказался председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуард Одинец, слова которого приводит Rus.ERR.
Как рассказывало ранее "Северное побережье", министр образования и науки Кристина Каллас еще в мае была скептично настроена к компромиссному предложению Кохтла-Ярвеской горуправы построить новое школьное здание на участке недвижимости детсада по Мыйза теэ. Министр находит, что с этим связаны большие риски.
Каллас отмечала в самом начале лета, что для того, чтобы не выйти из временного графика, необходимо, чтобы Кохтла-Ярве принял решение по недвижимости в течение июня, а безвозмездное отчуждение недвижимости и установление права на застройку горсобрание должно произвести не позднее сентября 2024 года. Если же временной график не будет соблюдаться, то у министерства есть право исключить проект нового школьного здания из программы инвестиций. Необходимо договориться также о том, чтобы существующее здание Славянской основной школы было снесено не позднее чем к концу 2029 года.
Кристина Каллас говорила "Северному побережью", что с недвижимостью детсада "Аленушка" очень много проблем и больших рисков: "Здание, которое там сейчас расположено, меньше, чем то школьное здание, которое должно там появиться. Это значит, что детальную планировку нужно будет переделать. Это потребует огромного количества времени, а если кто-то из жильцов расположенных очень близко жилых домов выразит протест, так как более высокое и широкое здание не будет пропускать, например, достаточно света в его окна, то мы дойдем с этим спором до суда и в конечном итоге не успеем построить там ничего".
Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело, в свою очередь, обещал, что поставленные министерством условия будут выполнены. Именно поэтому 26 июня на внеочередном заседании горсобрания дано согласие на строительство нового школьного здания на нынешней недвижимости детсада.
Казело надеется, что уже в августе горсобрание примет также решение о передаче этой недвижимости государству и об установлении там права на застройку.
Вдобавок Казело высказывал надежду, что и внесение изменений в детальную планировку не потребует так много времени, как опасалась министр Каллас.
Детсад "Аленушка" был построен в расчете на 250 детей, сейчас его посещают 100 детей, а в следующем году их останется семьдесят. Учитывая это, закрытие детсада видится неизбежным. "Замещающих площадей в городе предостаточно", - ранее заверял мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело.