Инспекторы отдела безопасности Идаского спасательного центра 28 и 29 июня проверят соблюдение требований пожарной безопасности в барах, кафе, ночных клубах, бильярдных и боулинг-залах, а также в казино в уездах Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.
В увеселительных заведениях и местах общепита проверят пожарную безопасность
В Идаском спасательном центре уточнили, что будут проверяться пути эвакуации и их освещение, состояние противопожарных дверей и огнетушителей, исправность центрального устройства автоматической пожарной сигнализации (ATS), а также знания сотрудников о действиях в случае возникновения опасности.
Весной 2023 года было проверено 29 учреждений, в большинстве (21) из которых были выявлены недостатки. Наибольшие проблемы были связаны со средствами пожаротушения, несоответствующими требованиям, а также недоступными или труднопроходимыми путями эвакуации.
Такие проверки инспекторы Спасательного департамента проводят ежегодно, добавили в Идаском спасательном центре.
Для обеспечения пожарной безопасности должны быть в порядке:
- обозначение эвакуационных путей и их безопасная и беспрепятственная проходимость;
- освещение эвакуационных путей и обслуживание системы;
- правильное использование противопожарных дверей. Они должны закрываться автоматически и находиться в постоянно закрытом положении. Если двери необходимо держать открытыми, на них следует установить магнитные замки;
- достаточное количество правильно размещенных и проверенных огнетушителей;
- документация и обслуживание системы пожарной сигнализации;
- знания и навыки сотрудников по действиям в случае опасности, местоположению и использованию средств пожарной безопасности.