В увеселительных заведениях и местах общепита проверят пожарную безопасность

В Идаском спасательном центре уточнили, что будут проверяться пути эвакуации и их освещение, состояние противопожарных дверей и огнетушителей, исправность центрального устройства автоматической пожарной сигнализации (ATS), а также знания сотрудников о действиях в случае возникновения опасности.

Весной 2023 года было проверено 29 учреждений, в большинстве (21) из которых были выявлены недостатки. Наибольшие проблемы были связаны со средствами пожаротушения, несоответствующими требованиям, а также недоступными или труднопроходимыми путями эвакуации.

Такие проверки инспекторы Спасательного департамента проводят ежегодно, добавили в Идаском спасательном центре.

Для обеспечения пожарной безопасности должны быть в порядке: обозначение эвакуационных путей и их безопасная и беспрепятственная проходимость;

освещение эвакуационных путей и обслуживание системы;

правильное использование противопожарных дверей. Они должны закрываться автоматически и находиться в постоянно закрытом положении. Если двери необходимо держать открытыми, на них следует установить магнитные замки;

достаточное количество правильно размещенных и проверенных огнетушителей;

документация и обслуживание системы пожарной сигнализации;

знания и навыки сотрудников по действиям в случае опасности, местоположению и использованию средств пожарной безопасности. Спасательный департамент