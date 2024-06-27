Исследование культурных запросов и предпочтений, проведенное Департаментом статистики, показало, что в прошлом году более полумиллиона жителей Эстонии как минимум один раз посещали кинотеатр. Почти столько же посещали концерты. Всего в культурных мероприятиях в 2023 году участвовало 79% жителей Эстонии в возрасте от 15 лет. Правда, жители Ляэне- и Ида-Вирумаа наименее активны.
Исследование: жители Вирумаа реже остальных в Эстонии развлекаются в кинотеатрах и на концертах
Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк объяснила, что в прошлом году жители Эстонии помимо кинотеатров и концертов часто посещали также музеи и театры. "Каждый четвертый человек интересовался новыми форматами, например автокинотеатрами или прямыми трансляциями веб-концертов", - отметила она.
С возрастом люди реже участвуют в культурной жизни
Выяснилось, что по уровню образования самыми активными потребителями культуры являются лица с высшим образованием, из которых за год в каком-либо культурном мероприятии участвовали 86%.
"Уровень участия учеников, студентов и неоплачиваемых практикантов также высокий, а именно 98%", - сказала аналитик и уточнила, что чуть меньше в культурной жизни участвуют жители со средним образованием (76%), далее следуют жители с основным образованием или более низким уровнем образования (70%).
При рассмотрении возрастных групп можно заметить, что активными участниками культурной жизни являются молодые люди: за год как минимум в одном культурном мероприятии участвовали целых 94% лиц в возрасте 15-24 лет.
"К сожалению, приходится признать, что с возрастом участие людей в культурной жизни снижается. В частности, в культурных мероприятиях участвовало 90% жителей в возрасте 25-44 лет и 80% жителей 45-64 лет, при этом среди лиц от 65 лет и старше этот показатель составил чуть менее 55%", - отметила Саагпакк.
Женщины посещают чаще библиотеки, мужчины - спортивные мероприятия
Половая принадлежность существенно не влияет на активность участия в культуре. Мужчины и женщины участвуют в культурной жизни практически в равной степени: 77% мужчин и около 81% женщин.
Самые большие отличия наблюдаются в посещении библиотек, театров, художественных галерей и спортивных мероприятий. "Женщины посещают библиотеки на 18 процентных пунктов чаще, чем мужчины, театры - на 12 процентных пунктов и художественные галереи - на 8 процентных пунктов чаще. При этом по сравнению с женщинами мужчины чаще ходят на спортивные мероприятия", - прокомментировала аналитик.
Занятия спортом пользуются популярностью
В рамках исследования помимо вопросов о частоте участия в культурной жизни респондентам задавали вопросы также об их увлечениях. Выяснилось, что связанными с культурой хобби занимается 72% жителей Эстонии.
"Больше всего при этом ценятся спорт и физическая активность: этим занимается около 486 тысяч человек (43%). Достаточно популярны также рукоделие (213 тысяч человек или 19%) и музыка, время которой посвящают 97 тысяч человек, то есть около 9% населения", - отметила аналитик.
Самые активные потребители культуры живут в Тартуском уезде
Данные показали, что в городских регионах в различных культурных мероприятиях участвует более 776 тысяч человек, что более чем в два раза больше, чем в сельских поселениях (352 тысячи). "Однако по сравнению с сельскими регионами процент участия в городах чуть ниже - соответственно 81% и 78%. Следовательно, в сравнении городов и сельской местности больших отличий не наблюдается", - уточнила аналитик.
Как минимум в одном культурном мероприятии или событии участвовало 84% жителей Тартуского уезда. "Это самый высокий процент участия в Эстонии", - отметила Саагпакк.
Далее следуют Харьюский (82%), Раплаский (81%) и Пярнуский (81%) уезды.
Меньше всего в культурной жизни участвовали жители Ида-Вируского и Ляэне-Вируского уездов: доля участия в обоих уездах составила менее 70%.
Министерство: уровень участия населения в культурной жизни должен достичь хотя бы 80%
Главный эксперт по данным Министерства культуры Карл Вийлманн объяснил, что исследование культурных запросов и предпочтений является крупнейшим государственным исследованием культуры. На основании собранных в ходе него данных устанавливаются культурные цели Эстонии в области искусств, культурных ценностей и спорта.
"С помощью результатов исследования мы можем оценить государственную политику в сфере культуры, что, в свою очередь, является основой для составления плана развития культуры. Те же показатели используются для измерения показателей во многих государственных документах по развитию, например в стратегии "Эстония 2035" или в целях устойчивого развития", - пояснил эксперт.
По словам представителя министерства, согласно поставленной в плане развития культуры цели, в 2030 году в культурной жизни должно участвовать по меньшей мере 80% населения Эстонии. Для сравнения: в 2020 году этот показатель составил 73,8%, в 2017 году - 78,7% и в 2015 году - 84,4%.