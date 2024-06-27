Исследование: жители Вирумаа реже остальных в Эстонии развлекаются в кинотеатрах и на концертах

Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк объяснила, что в прошлом году жители Эстонии помимо кинотеатров и концертов часто посещали также музеи и театры. "Каждый четвертый человек интересовался новыми форматами, например автокинотеатрами или прямыми трансляциями веб-концертов", - отметила она.

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С возрастом люди реже участвуют в культурной жизни

Выяснилось, что по уровню образования самыми активными потребителями культуры являются лица с высшим образованием, из которых за год в каком-либо культурном мероприятии участвовали 86%.

"Уровень участия учеников, студентов и неоплачиваемых практикантов также высокий, а именно 98%", - сказала аналитик и уточнила, что чуть меньше в культурной жизни участвуют жители со средним образованием (76%), далее следуют жители с основным образованием или более низким уровнем образования (70%).

При рассмотрении возрастных групп можно заметить, что активными участниками культурной жизни являются молодые люди: за год как минимум в одном культурном мероприятии участвовали целых 94% лиц в возрасте 15-24 лет.

"К сожалению, приходится признать, что с возрастом участие людей в культурной жизни снижается. В частности, в культурных мероприятиях участвовало 90% жителей в возрасте 25-44 лет и 80% жителей 45-64 лет, при этом среди лиц от 65 лет и старше этот показатель составил чуть менее 55%", - отметила Саагпакк.

Женщины посещают чаще библиотеки, мужчины - спортивные мероприятия