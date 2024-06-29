ОПРОС Почему рынок лучше магазина?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Аво Кийр, пенсионер: - Летом хожу на рынок пару раз в месяц, зимой реже. Сегодня пришел за свежими огурцами, может быть, и клубнику куплю. И то и другое можно купить также в магазине, но на рынке все немного посвежее, огурцы собраны только вчера, а сегодня уже можно купить. В магазине цикл поставок довольно долгий.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Тийна Аро, пенсионер: - Мы пришли за клубникой. Раз в месяц на рынок ходим обязательно. Огурцы и помидоры выращиваем сами, но картофельного поля у нас нет, его покупаем здесь. Эти торговцы ведь сами его выращивают, это эстонский товар. Своим надо помогать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Анне Рахуоя, пенсионер: - На рынок хожу почти что через день, покупаю огурцы, помидоры, картофель - все, чем торгуют. На рынке можно купить более свежее, огурцы здесь более тонкокожие и намного вкуснее. Такой набор для соления огурцов, в котором есть и листья черной смородины, и укроп, в магазине не купишь.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Марет Таммеару, пенсионер: - Сейчас ищу мясо, клубнику и цветы на посадку. На рынок хожу каждую неделю, именно потому, что мясо здесь свежее. Выбор товара довольно большой, можно купить все необходимое. Хотя овощи тут дороже, чем в магазине, но они более свежие и качественные.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Эндла Липп, пенсионер: - На рынке все настоящее, продают то, что вырастили сами. Я довольно часто хожу сюда, покупаю клубнику, огурцы, иногда свежий картофель, сегодня хочу купить кочан капусты. Мне нравится также общаться с торговцами.