В деревне Калина за плотной зеленой изгородью из ельника прячется на первый взгляд традиционный сельский дом, где копошатся куры и гуси. Пока взгляд не натыкается на розового фламинго…

Надувной фламинго рядом с бассейном - это, правда, приспособление для плавания, но все же. Каменная стена, построенная для защиты зоны бассейна от ветра и чтобы радовать глаз, усиливает ощущение, будто находишься где-то на Средиземноморье. Как бы там ни было, стильная зона отдыха прекрасно подходит для соседства с эстонской крестьянской баней.