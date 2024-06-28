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В Йыхви езда в пьяном виде на электросамокате закончилась плохо

Северное побережье
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Электросамокат. Фотография иллюстративная.
Электросамокат. Фотография иллюстративная. Фото: Kristjan Teedema

Арендовавший электросамокат пожилой мужчина был нетрезвым уже в одиннадцать часов утра в четверг.

Полиция сообщила, что 27 июня в 11.19 возле дома №27 по йыхвиской улице Сомпа произошло дорожно-транспортное происшествие. А именно: находившийся в состоянии алкогольного опьянения 61-летний мужчина на электросамокате "Bolt" столкнулся с автомобилем "Ford Fiesta". За рулем машины был 74-летний мужчина.

В результате столкновения водитель самоката упал и затем был доставлен в больницу.

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