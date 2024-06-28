В центре Нарвы в высотном доме горел захламленный балкон

Тревожное сообщение об огне и черном дыме на балконе в высотном жилом доме по нарвской улице Энергия поступило 27 июня в 17.05. Прибывшие по вызову пожарные быстро проникли в квартиру.

Выяснилось, что на балконе горели мебель и мусор.

Из квартиры вывели одного жильца с подозрением на опьянение. Скорая помощь отвезла его в больницу.

Спасатели отметили, что в пострадавшей квартире отсутствовал датчик дыма.