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В центре Нарвы в высотном доме горел захламленный балкон

Илья Смирнов
, журналист
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Последствие пожара на захламленном балконе.
Последствие пожара на захламленном балконе. Фото: Ida päästekeskus

Несколько пожарных машин помчались в центр Нарвы в вечерний час пик, когда прохожие сообщили о пожаре на балконе девятиэтажки по улице Энергия.

Тревожное сообщение об огне и черном дыме на балконе в высотном жилом доме по нарвской улице Энергия поступило 27 июня в 17.05. Прибывшие по вызову пожарные быстро проникли в квартиру.

Выяснилось, что на балконе горели мебель и мусор.

Из квартиры вывели одного жильца с подозрением на опьянение. Скорая помощь отвезла его в больницу.

Спасатели отметили, что в пострадавшей квартире отсутствовал датчик дыма.

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