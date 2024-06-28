Несколько пожарных машин помчались в центр Нарвы в вечерний час пик, когда прохожие сообщили о пожаре на балконе девятиэтажки по улице Энергия.
В центре Нарвы в высотном доме горел захламленный балкон
Тревожное сообщение об огне и черном дыме на балконе в высотном жилом доме по нарвской улице Энергия поступило 27 июня в 17.05. Прибывшие по вызову пожарные быстро проникли в квартиру.
Выяснилось, что на балконе горели мебель и мусор.
Из квартиры вывели одного жильца с подозрением на опьянение. Скорая помощь отвезла его в больницу.
Спасатели отметили, что в пострадавшей квартире отсутствовал датчик дыма.