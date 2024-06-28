СПАСАТЕЛИ ТРЕБУЮТ Следите за детьми у водоемов!

Дети не всегда могут осознать опасности, связанные с водой. К сожалению, часто детей оставляют без присмотра у воды. В крайнем случае, их доверяют присмотру братьев и сестер, которые всего на пару лет старше.

Не учитывается, что способности взрослых и детей в воде различны. Может возникнуть ложное чувство безопасности, что если глубина или волны по силам взрослому, то и ребенку это также по силам.

Играя у домашнего пруда или бассейна, ребенок может поскользнуться и упасть в воду.

Упав в воду, дети обычно не издают звуков. На поверхности воды маленького ребенка трудно заметить. По этой причине крайне важно, чтобы родители не позволяли маленьким детям самостоятельно подходить к водоемам.

Партнер по превенции Северного спасательного центра Анастасия Тульская призывает всех помнить, что наибольшая ответственность за безопасность детей лежит на родителях. "Ни один плавательный круг или нарукавники не гарантируют полной безопасности, когда речь идет о детях у водоемов. Задача родителей - обучить своих малышей опасностям, связанным с водой, и защищать их у воды".

Важные меры предосторожности: Следите за детьми! Всегда безопаснее идти купаться с другом или членом семьи, чтобы вы могли следить друг за другом и при необходимости звать на помощь. Ни в коем случае нельзя позволять детям купаться в одиночку. Следите также за своими пожилыми родственниками или соседями, так как с возрастом увеличиваются риски для здоровья. В жару нужно пить много воды, как можно больше находиться в тени и носить головной убор. К своему здоровью всегда нужно относиться реалистично и учитывать хронические заболевания при физических нагрузках.

Всегда безопаснее идти купаться с другом или членом семьи, чтобы вы могли следить друг за другом и при необходимости звать на помощь. Ни в коем случае нельзя позволять детям купаться в одиночку. Следите также за своими пожилыми родственниками или соседями, так как с возрастом увеличиваются риски для здоровья. В жару нужно пить много воды, как можно больше находиться в тени и носить головной убор. К своему здоровью всегда нужно относиться реалистично и учитывать хронические заболевания при физических нагрузках. Выбирайте правильное место для купания! Часто люди идут купаться в море с сильными волнами или в быстро текущую реку, где легко может произойти несчастный случай. Много травм случается при прыжках в воду в непредназначенных для этого местах (например, мосты, скалы). Нужно помнить, что в местах, не предназначенных для купания, могут быть подводные столбы, камни, коряги и прочее. Также дно может быть загрязнено острыми и опасными предметами. Самое безопасное место для купания - официальный пляж под присмотром спасателей.

Часто люди идут купаться в море с сильными волнами или в быстро текущую реку, где легко может произойти несчастный случай. Много травм случается при прыжках в воду в непредназначенных для этого местах (например, мосты, скалы). Нужно помнить, что в местах, не предназначенных для купания, могут быть подводные столбы, камни, коряги и прочее. Также дно может быть загрязнено острыми и опасными предметами. Самое безопасное место для купания - официальный пляж под присмотром спасателей. Плавайте ближе к берегу и так, чтобы ноги всегда доставали до дна. Если ты неожиданно устанешь или возникнет, например, судорога или какой-либо недуг, риск утопления при купании на мелководье будет значительно ниже.

Если ты неожиданно устанешь или возникнет, например, судорога или какой-либо недуг, риск утопления при купании на мелководье будет значительно ниже. Носите спасательный жилет! Отправляясь на водоем на плавательном средстве, всегда надевайте спасательный жилет. В случае внезапной аварии надеть спасательный жилет будет очень трудно или даже невозможно.

Отправляясь на водоем на плавательном средстве, всегда надевайте спасательный жилет. В случае внезапной аварии надеть спасательный жилет будет очень трудно или даже невозможно. Если приняли алкоголь, в воду не идите! Опасными могут быть даже легкое опьянение и похмелье. Выпивший человек быстро устает, у него могут возникнуть рефлекторные нарушения сердечно-сосудистой системы. Быстро может наступить переохлаждение, и кровоснабжение конечностей может резко ухудшиться. Спасательный департамент