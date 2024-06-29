"Здесь действительно очень красиво, я и сам мог бы здесь жить", - вздыхает Хенри Казело, член уездной комиссии по благоустройству и мэр Кохтла-Ярве, во дворе дома семьи Кийк, где глаз радуют разнообразный ландшафт и прекрасный вид на речную долину и извилистую реку Раннапунгерья.

Уездная комиссия по благоустройству представила президенту на признание:

дом Эвелин и Герта Тартлан в Альткюла, волость Тойла

дом Ээрики Мягимаа и Хейно Леэса в деревне Калина, волость Алутагузе

дом Пирет и Калви Кийк в деревне Тудулинна, волость Алутагузе.

Перед Яановым днем комиссия Ида-Вирумааского союза самоуправлений ознакомилась с домами, представленными самоуправлениями на конкурс красивых домов, и выбрала дома, достойные президентской награды. Комиссия следила за тем, чтобы дом и сад гармонировали с окружающей средой, оценивала целостное впечатление от пространства, благоустройство, озеленение и малые формы.

Эстонское общество украшения домов организует конкурс "Красивый дом" с 1999 года. Три самых красивых дома номинируются всеми уездами и четырьмя крупными городами. Владельцы самых красивых домов получают награду от президента республики - патрона Эстонского общества украшения домов.