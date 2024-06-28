В Нарве на улице на женщину напал грабитель

Как рассказали в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, 27 июня, в четверг, из Нарвы поступило сообщение о том, что на автобусной остановке на улице Выйду неизвестный мужчина выхватил из рук женщины телефон. Затем он толкнул потерпевшую, в результате чего женщина пострадала также и физически.