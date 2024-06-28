Новым директором Силламяэской Ваналиннаской школы утвержден Тийт Салван, о чем пишет новостной портал Rus.ERR, ссылаясь на городскую газету "Силламяэский вестник".
Для Силламяэской Ваналиннаской школы выбран новый директор
Новый директор выбран из семи кандидатов в ходе открытого конкурса. Тийт Салван приступит к обязанностям с августа. Он сменит в кабинете директора Ирину Лю, работавшую с 2006 года.
В настоящее время Салван является директором Кивиылиской 1-й средней школы и депутатом Тойлаского волостного собрания, как отмечает Rus.ERR.