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Для Силламяэской Ваналиннаской школы выбран новый директор

Северное побережье
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Тийт Салван.
Тийт Салван. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Новым директором Силламяэской Ваналиннаской школы утвержден Тийт Салван, о чем пишет новостной портал Rus.ERR, ссылаясь на городскую газету "Силламяэский вестник".

Новый директор выбран из семи кандидатов в ходе открытого конкурса. Тийт Салван приступит к обязанностям с августа. Он сменит в кабинете директора Ирину Лю, работавшую с 2006 года.

В настоящее время Салван является директором Кивиылиской 1-й средней школы и депутатом Тойлаского волостного собрания, как отмечает Rus.ERR.

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Силламяэ
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