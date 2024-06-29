Ровно год тому назад на проходившем в Вильянди параде Дня победы я имел большую честь принять вместе со своим соратником Рихо Юхтеги от президента Кариса звание генерал-майора, что и для нас также стало большой неожиданностью. Сегодня мне выпала еще большая честь отмечать Праздник победы здесь, в Нарве, взяв на себя роль и ответственность руководителя крупнейшей добровольческой организации - "Кайтселийта". Не умаляя своей степени ответственности, отмечу, что сила "Кайтселийта" - во взглядах его членов, в их побуждениях для вступления в организацию и в их готовности отдавать свое время и, если потребуется, жизни для защиты эстонского государства.
ДРУЖИННИК ⟩ Глава "Кайтселийта" Ильмар Тамм: Нарва - это альфа и омега нашего стремления к свободе
Могу с гордостью сказать, что наше членство в целом растет и уже преодолело черту в 30000 человек. Столь же важно отметить удвоение подразделений ополченцев благодаря резервистам, которые образуют четверть основной мощи наших войск. То есть они и есть та главная сила, которую многие из вас видели на толстовках и футболках вместе с тематической отсылкой. Сегодня они стоят здесь на площади. Я сказал бы, что это не только основная, но и реальная сила.
Дорогие друзья! Где мы находимся? Мы находимся в Нарве, в городе Эстонии. В городе, который на протяжении всей истории был началом и концом нашей борьбы за свободу. Нарва - это альфа и омега нашего стремления к свободе. Здесь, в старом ганзейском городе, мы увековечили свободу Эстонии. С Нарвы начинается не только свободная Эстония, здесь начинается и свободная Европа. Однако обратим взор на восток, и что мы тогда увидим, чем мы отличаемся от живущих за рекой? Мы свободны. Свободны любить свое государство. Но вольны также критиковать свое государство. Здесь, по эту сторону реки Нарва, мы пользуемся данной свободой без опасений за свою жизнь и здоровье. Именно это делает из нас по-настоящему свободное общество, и это общество достойно того, чтобы его защищать.
С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину почти два с половиной года назад ряды "Кайтселийта" и "Найскодукайтсе" в Нарве выросли, не говоря уж о значительном увеличении числа молодых людей, присоединившихся к организациям "Нооред коткад" и "Кодутютред". Всем этим руководят члены Алутагузеской дружины и Нарвского отделения дружины. Часто эстонский не является их родным языком, но тем не менее они безоговорочно преданы свободе и знают, что только в свободной стране можно честно говорить о том, что пропаганда за рекой пытается навязать эстоноземельцам, и о том, что на самом деле происходит в Украине.
О ком я говорю? Например, доброволец Алутагузеской дружины Иван Алтухов удостоился титула "Дело года" за уникальную систему переноски боеприпасов для противотанкового гранатомета. Он подумал о том, как боец в одиночку смог бы переносить на себе 28 килограммов противотанковых гранат "Carl Gustav", сохраняя при этом боеспособность независимо от времени года. Вы скажете, что это не стратегический уровень? Напротив, ведь возможность победы иной раз определяют на первый взгляд мелкие детали, и в сегодняшнем контексте важно, чтобы свой вклад в победу вносили все наши люди, независимо от их происхождения.
Позвольте мне отметить также эвакуационную группу Алутагузеской организации "Найскодукайтсе", руководимую Кюллике Куллеркупп. На проходивших в конце мая эвакуационных учениях "Miljon miksi" группа развернула эвакуационный пункт в Сымеруском молодежном центре. Наши люди упражнялись в приеме сотни эвакуируемых, а также в решении логистических и медицинских ситуаций. Они узнали, что это значит 24 часа не спать и заниматься в то же время все большим числом эвакуированных. Представляете ли вы себе, что значит в самый напряженный и неудобный момент закрыть и перенести на новое место пункт сбора эвакуируемых? Члены алутагузеской организации "Найскодукайтсе" знают это, так как они с этим справились. Они готовы также к такому, если это будут уже не учения.
"Доброволец Алутагузеской дружины Иван Алтухов удостоился титула "Дело года" за уникальную систему переноски боеприпасов для противотанкового гранатомета. Он подумал о том, как боец в одиночку смог бы переносить на себе 28 килограммов противотанковых гранат "Carl Gustav", сохраняя при этом боеспособность независимо от времени года".Генерал-майор ИЛЬМАР ТАММ, глава "Кайтселийта", на Празднике победы в Нарве 23 июня
Хочу особо отметить сформированную в 2023 году нарвскую дружину "Нооред коткад", которая на сегодня насчитывает более ста членов и выросла из образованной местными мальчишками из "Нооред коткад" группы "Велес". Велес - это бог в славянской мифологии, покровительствующий храбрым, стремящимся к знаниям, мудрости и природе. "Нооред коткад" из Нарвы с честью и гордостью несут ценности, характерные для молодежной организации "Кайтселийта", сохраняя при этом свою идентичность. Новое поколение молодых людей в Нарве полно желания действовать и знает, что в Нарве и к западу от нее можно быть свободными. Нарвское отделение дружины доказывает, что все, что делается в других подразделениях "Кайтселийта", работает и в Нарве, самом восточном городе Эстонии, откуда начинаются Евросоюз и НАТО. Но не только.
Президент Леннарт Мери говорил: безопасность является неделимым богатством и его нужно увеличивать при тесном региональном единодушии. Во имя этого мы стремились вступить и вступили в Евросоюз и НАТО. Проявлением этого единодушия является увеличившийся объем учений, на которых отрабатывается защита Эстонии.
"Эвакуационная группа алутагузеской организации "Найскодукайтсе", руководимая Кюллике Куллеркупп, на проходивших в конце мая эвакуационных учениях "Miljon miksi" развернула эвакуационный пункт в Сымеруском молодежном центре. Представляете ли вы себе, что значит в самый напряженный и неудобный момент закрыть и перенести на новое место пункт сбора эвакуируемых? Члены алутагузеской организации "Найскодукайтсе" знают это, так как они с этим справились. Они готовы также к такому, если это будут уже не учения".Генерал-майор ИЛЬМАР ТАММ, глава "Кайтселийта", на Празднике победы в Нарве 23 июня
Сегодня здесь на площади стоят плечом к плечу с нами наши союзники из НАТО. Мы знаем, что они придут на помощь Эстонии, если это потребуется. Мы знаем также, что являемся достойными союзниками. Надежность Эстонии как союзника в течение последних 20 лет подтвердили пот, кровь и самопожертвование эстонского солдата.
Дорогой народ Эстонии. Еще раз процитирую Леннарта Мери, верно подметившего, что за свое государство мы отвечаем все вместе и каждый в отдельности. Я благодарю всех вас, стоящих здесь на Петровской площади, а также тех, кто в своих дружинах и отделениях дружин организуют День ополчения и готовятся к принятию огня победы и к Яанову дню.
Сегодня - Праздник победы, впереди - вечер Яанова дня. Радуйтесь лету и близким возле костра Яановой ночи. Насладитесь парадом и следующим за ним Днем ополчения. Насладимся тем, что мы можем делать это в свободной Эстонии! Давайте сделаем все для того, чтобы Праздник победы и Яанов день смогли отмечать в свободной Эстонии также бесчисленное число поколений после нас.
За Эстонию!