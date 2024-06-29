ДРУЖИННИК Глава "Кайтселийта" Ильмар Тамм: Нарва - это альфа и омега нашего стремления к свободе

Могу с гордостью сказать, что наше членство в целом растет и уже преодолело черту в 30000 человек. Столь же важно отметить удвоение подразделений ополченцев благодаря резервистам, которые образуют четверть основной мощи наших войск. То есть они и есть та главная сила, которую многие из вас видели на толстовках и футболках вместе с тематической отсылкой. Сегодня они стоят здесь на площади. Я сказал бы, что это не только основная, но и реальная сила.

Дорогие друзья! Где мы находимся? Мы находимся в Нарве, в городе Эстонии. В городе, который на протяжении всей истории был началом и концом нашей борьбы за свободу. Нарва - это альфа и омега нашего стремления к свободе. Здесь, в старом ганзейском городе, мы увековечили свободу Эстонии. С Нарвы начинается не только свободная Эстония, здесь начинается и свободная Европа. Однако обратим взор на восток, и что мы тогда увидим, чем мы отличаемся от живущих за рекой? Мы свободны. Свободны любить свое государство. Но вольны также критиковать свое государство. Здесь, по эту сторону реки Нарва, мы пользуемся данной свободой без опасений за свою жизнь и здоровье. Именно это делает из нас по-настоящему свободное общество, и это общество достойно того, чтобы его защищать.