О конкурентоспособности Эстонии в последние месяцы было сказано и написано так много, что об этом наверняка слышали даже люди, не интересующиеся этой темой. К сожалению, вся дискуссия носила какофонический характер и не улучшила понимания содержания проблемы и возможных решений.
Анвар Самост: Причины неконкурентоспособности Эстонии ясны, нужна решимость
Самым претенциозным и в то же время вызвавшим наибольшую ненужную путаницу, несомненно, является высказывание экспертного совета по конкурентоспособности, созванного экономической комиссией Рийгикогу и тогдашним председателем экономической комиссии Прийтом Ломпом (SDE). Экспертный совет, начавший работать в ноябре, состоит в основном из компетентных людей, но, видимо, непонятная цель может заставить кого угодно продуцировать тексты, состоящие в лучшем случае из клише.
В подготовленном этим экспертным советом 140-страничном отчете для Рийгикогу (который пришлось обсуждать в парламенте фактически не читая, поскольку он не был готов к установленному сроку) содержатся эклектичные описания искусственного интеллекта, цифровизации, трудовой миграции и образования. Читатель отчета найдет в нем, в частности, такие абсурдные постановки тем, как "Энергетический поворот и энергетическая безопасность являются предпосылками для успешного зеленого перехода", "Насколько высокая доля солнечной и ветровой энергии обеспечит самые низкие затраты, связанные с ценой на электроэнергию, в странах Балтии?", "Как увеличить ценность зеленой энергии?", "Государственная поддержка предприятий очень важна для снижения рисков, связанных с технологическим развитием", "Успех зеленых инноваций будет гарантирован умелой практикой управления", "Иностранная рабочая сила должна использоваться продуктивно". Не хватает только лозунгов "Решения XXVI съезда КПСС - в жизнь", "Экономика должна быть экономной" и "Такого еще не было, и вот опять".
"Политический климат для крупных промышленных инвестиций сформировался исключительно неблагоприятный: политики партий, несущих ответственность правительства, популистски благоволят активистам и профессиональным протестующим, вплоть до угроз закрытия стратегических инвестиций государственных предприятий".Анвар Самост, журналист
Короче говоря, этот документ никто не читает, и было бы полезно его фактическое редактирование, а не мнимое редактирование, из-за чего публикация отчета задержалась на месяц.
Но в целом в отчете установлено, что конкурентоспособность Эстонии подрывается следующими узкими местами:
- предприятиям в Эстонии трудно найти квалифицированную рабочую силу;
- уровень цифровизации и автоматизации эстонских предприятий низок, и лишь немногие внедряют искусственный интеллект;
- ресурсопроизводительность экономики низкая и у предприятий мало знаний для ведения технологически емкого бизнеса;
- слишком много бюрократии и в то же время мало ясности в отношении приоритетов и политики правительства;
- стоимость капитала для эстонских предприятий выше, чем в большинстве других стран ЕС;
- реализация зеленого перехода может сопровождаться ростом затрат;
- небольшая открытая экономика Эстонии легко уязвима перед внешними потрясениями.
Не нужно быть экспертом, чтобы после недолгих размышлений составить большую часть этого списка.
На самом деле экономический рост Эстонии сдерживается несколькими значительными изменениями, произошедшими за последние десять лет.
Во-первых, риски инвестирования в Эстонию резко возросли после вторжения России в Украину. К сожалению, последние правительства не смогли доказать своими действиями, что Эстония действительно является сильной в военном отношении страной с достаточным уровнем сдерживания. Наращивать государственную оборону в срочном порядке - это мучительно дорого, но все эти миллиарды вернутся по кругу в виде инвестиций.
Во-вторых, затраты на ведение бизнеса в Эстонии растут слишком быстро, в частности, слишком высока стоимость энергии. К сожалению, мы сами пришли к этому за последние десять лет, не инвестируя в новые мощности по производству электроэнергии, вытесняя налогами существующие генерирующие мощности с рынка по идеологическим соображениям, а также пренебрегая надежностью снабжения - при участии всех партий, входивших в правительства.
В-третьих, политический климат для крупных промышленных инвестиций сформировался исключительно неблагоприятный. И снова политики партий, несущих ответственность правительства, популистски благоволят активистам и профессиональным протестующим, вплоть до угроз закрытия стратегических инвестиций государственных предприятий. Глупо было бы думать, что иностранные и отечественные капиталисты этого не замечают.
В-четвертых, прежде всего под вывеской зеленого поворота, но также и другими способами, добавилось непостижимое количество бюрократии, приказов, запретов и ограничений.
В-пятых, нерешительность последнего правительства в сочетании с постоянными сигналами о новых повышениях налогов поставили как потребителей, так и предпринимателей в одинаковое состояние ожидания, когда на всякий случай ничего не делается.
Устранение всех этих узких мест находится в руках политиков. Никакие новые отчеты об искусственном интеллекте не нужны.