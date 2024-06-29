Анвар Самост: Причины неконкурентоспособности Эстонии ясны, нужна решимость

Короче говоря, этот документ никто не читает, и было бы полезно его фактическое редактирование, а не мнимое редактирование, из-за чего публикация отчета задержалась на месяц.

Но в целом в отчете установлено, что конкурентоспособность Эстонии подрывается следующими узкими местами:

- предприятиям в Эстонии трудно найти квалифицированную рабочую силу;

- уровень цифровизации и автоматизации эстонских предприятий низок, и лишь немногие внедряют искусственный интеллект;

- ресурсопроизводительность экономики низкая и у предприятий мало знаний для ведения технологически емкого бизнеса;

- слишком много бюрократии и в то же время мало ясности в отношении приоритетов и политики правительства;

- стоимость капитала для эстонских предприятий выше, чем в большинстве других стран ЕС;

- реализация зеленого перехода может сопровождаться ростом затрат;

- небольшая открытая экономика Эстонии легко уязвима перед внешними потрясениями.

Не нужно быть экспертом, чтобы после недолгих размышлений составить большую часть этого списка.

На самом деле экономический рост Эстонии сдерживается несколькими значительными изменениями, произошедшими за последние десять лет.

Во-первых, риски инвестирования в Эстонию резко возросли после вторжения России в Украину. К сожалению, последние правительства не смогли доказать своими действиями, что Эстония действительно является сильной в военном отношении страной с достаточным уровнем сдерживания. Наращивать государственную оборону в срочном порядке - это мучительно дорого, но все эти миллиарды вернутся по кругу в виде инвестиций.