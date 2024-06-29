ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Эве Эаст

Здесь происходит столкновение различных представлений, поскольку этические границы у людей разные. Именно так несколько лет назад почетным гражданином города Кохтла-Ярве стал Валерий Корб, который сам был тогда одной из ведущих фигур правящей коалиции, принимавшей решение по этому вопросу. Но в случае политиков и общественных деятелей не действует правило, что все, что не запрещено, разрешено.