Накануне Дня победы Союз самоуправлений Ида-Вирумаа (IVOL) решил наградить своего председателя правления Эве Эаст высшей наградой уезда - знаком отличия Ида-Вирумаа. Это решение вызвало немало полемики, так как многие считают, что организации неуместно выражать признание своему руководителю таким образом. Тем более что ее кандидатуру выдвинул исполнительный руководитель той же организации.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Эве Эаст
Здесь происходит столкновение различных представлений, поскольку этические границы у людей разные. Именно так несколько лет назад почетным гражданином города Кохтла-Ярве стал Валерий Корб, который сам был тогда одной из ведущих фигур правящей коалиции, принимавшей решение по этому вопросу. Но в случае политиков и общественных деятелей не действует правило, что все, что не запрещено, разрешено.
Нужно помнить и о моральных правилах общества, и в сегодняшней Эстонии следует четко понимать, что признание лиц, осуществляющих власть, должно и быть, и выглядеть беспристрастным и честным. И не оставлять ни малейшего сомнения, что пытаются заискивать перед представителем власти. Если руководители IVOL начнут раздавать друг другу уездные награды, это признание вскоре не будет иметь никакой ценности в глазах общественности.