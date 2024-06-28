В середине лета сразу в двух портах пройдет фестиваль реки Нарова

Мероприятие начнется в субботу 13 июля в Нарвском порту, а продолжится в воскресенье 14 июля в порту города Нарва-Йыэсуу. Фестиваль использует историческое название реки Нарва - Нарова, которым она обозначалась на картах много лет.

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах на рыбную тематику, посмотреть рыбную выставку, попробовать рыбный суп, посетить ярмарку, насладиться музыкальными выступлениями и потанцевать.

В Нарве в рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы, знакомящие с историей рыболовства и видами рыб и прочим, будут организованы прогулки на яхтах и лодках, дегустация рыбного супа, а также молодежный праздник с участием диджеев из Эстонии, Латвии и Финляндии.

В Нарва-Йыэсуу, помимо мастер-классов от Тартуского дома природы и "CraftDepo", экскурсий про историю местного рыболовства, гостей также ожидает традиционная ярмарка Дня рыбака и танцы на причале.

В течение двух дней между двумя портами будет курсировать речной трамвай "Caroline", а парусник "Delfin" будет совершать прогулки в акваториях обоих портов.