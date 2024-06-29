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Зимний сад привлечет на мызу Сака еще больше крупных мероприятий

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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По требованию охраны природы зимний сад построен из специального стекла, чтобы птицы не бились о стекло.
По требованию охраны природы зимний сад построен из специального стекла, чтобы птицы не бились о стекло. Фото: Maila Meldre

Открытый на мызе Сака зимний сад со стеклянными стенами позволяет развивать культурный и конференц-туризм, который до сих пор ограничивался историческими помещениями мызы.

Зимний сад вмещает в театральном стиле до 150 человек. Для мероприятий со столами, где также есть желание потанцевать, можно с комфортом разместить 80-100 человек, в зависимости от размера сцены. У молодоженов теперь есть возможность зарегистрировать свой брак в бальном зале мызы и продолжить свадебное торжество в зимнем саду.

Зимний сад также подходит для проведения приемов, корпоративных мероприятий, юбилеев и т.д. Питание для мероприятий обеспечивает собственный ресторан мызы Сака, а гости могут остаться на ночь и начать утро в спа-центре. По словам владельца мызы Тыниса Каазика, туристическая и культурная мыза Сака теперь является полноценным комплексом.

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