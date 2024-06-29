Зимний сад привлечет на мызу Сака еще больше крупных мероприятий

Зимний сад вмещает в театральном стиле до 150 человек. Для мероприятий со столами, где также есть желание потанцевать, можно с комфортом разместить 80-100 человек, в зависимости от размера сцены. У молодоженов теперь есть возможность зарегистрировать свой брак в бальном зале мызы и продолжить свадебное торжество в зимнем саду.