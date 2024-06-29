В состоявшемся 23 июня в Нарве параде Праздника победы участвовали более 150 членов Алутагузеской дружины.
ДРУЖИННИК ⟩ В параде Дня победы в Нарве участвовали более 150 членов Алутагузеской дружины
По словам начальника штаба дружины Айвара Салекешина, в колонне Алутагузеской дружины было 88 кайтселийтчиков. Кроме того, члены дружины входили также в колонны как спецподразделения и противотанкового подразделения, так и организаций "Найскодукайтсе", "Кодутютред" и "Нооред коткад".
Руководитель Северо-Восточного округа ополчения и Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Яанус Айнсалу, доставивший огонь победы с Гарнизонного кладбища на Петровскую площадь Нарвы, сказал после парада, что его охватило мощное чувство. "В работе военного приходится также заниматься парадами и торжествами. То, что мы показали сегодня в Нарве, стало хорошим мероприятием - наши мужчины, женщины и молодежь прекрасно справились с парадом".
По словам Айнсалу, то, что парад победы состоялся нынче в Нарве, имеет очень большое значение: "Подать Российской Федерации сигнал, что с нами шутить не надо. Мы наготове".
Много лет являющийся членом Йыхвиского отделения дружины Арвид Сийлак был среди тех, кто участвовал в параде Праздника победы в Нарве также в 1996 году, когда парад в последний раз перед нынешним состоялся в Нарве, а президентом тогда был Леннарт Мери. "Тогда я был знаменосцем Алутагузеской дружины и никогда прежде не видел, чтобы президент так глубоко кланялся по случаю Праздника победы", - сказал он, отметив, что возвышенное чувство охватило его и на этот раз, ведь руководимые им "Нооред коткад" входили на параде в команду знаменосца.
На церемонии поднятия флага, проходившей ранним утром дня Праздника победы в Западном дворе Нарвской крепости, сине-черно-белый стяг поднял командир Нарвского отделения дружины Александр Лупанов.
АЛУТАГУЗЕСКАЯ ДРУЖИНА "КАЙТСЕЛИЙТА" ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 89-летием -
Леммита Тоомра,
с 87-летием -
Вамбола Мати Нылвака,
Бернольда Пийбара,
с 86-летием -
Валдо Раудсеппа,
с 84-летием -
Юри Сооне,
с 83-летием -
Арво Лехтла,
Алара Метсара,
Юри Уудекюлля,
Aгу Аазаметса,
с 80-летием -
Рейна Эрнеста,
Хейно Раю,
с 79-летием -
Кaлле Кангура,
с 78-летием -
Вярди Пакса,
Федора Лодейкина,
с 77-летием -
Кальви Кивимяэ,
Юхана Войста,
с 76-летием -
Энделя Кивисаара,
с 74-летием -
Арне Колка,
с 73-летием -
Леонида Шутова,
с 71-летием -
Антса Сиболта,
Tooмаса Ильвеса,
с 70-летием -
Пеэтера Калдура,
Райво Роосвальда,
с 68-летием -
Калева Наура,
Юлари Томсона,
с 67-летием -
Александра Павлова,
Энно Винни,
Андреса Маэ,
Урмаса Оллисаара,
Эрвина Метсаталу,
Калева Килька,
с 66-летием -
Аго Уудекюлля,
Ааре Ааса,
Яана Кама,
с 65-летием -
Айвара Раудсеппа,
Аулейд Вялья,
с 64-летием -
Андруса Мадиссона,
Тоомаса Рятсепа,
Тыну Тынуриста,
Владимира Блещенко,
Вамбола Нано,
Павла Шабанина,
Арво Маазика,
с 63-летием -
Анти Поллукса,
Айвара Хельстейна,
Айвара Грюнинга,
Уно Мурувеэ,
Райво Каламеэса,
с 62-летием -
Индрека Руммеля,
Урмаса Хиндреуса,
Владимира Павлова,
Арво Реббана,
Ааре Аалья,
с 61-летием -
Валерия Захарова,
Яака Арма,
Меэлиса Тинно,
Александра Фукса,
с 60-летием -
Тойво Михайлова,
Урмаса Роодена,
Юри Рийстана,
Вейко Полякова,
Иво Мыйка,
Пеэтера Тапнера.
Поздравляем также всех членов "Кайтселийта" и "Найскодукайтсе", у кого день рождения в мае, июне и июле!