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ДРУЖИННИК В параде Дня победы в Нарве участвовали более 150 членов Алутагузеской дружины

Эрик Гамзеев
, журналист
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Колонна Алутагузеской дружины на параде Праздника победы в Нарве на Петровской площади.
Колонна Алутагузеской дружины на параде Праздника победы в Нарве на Петровской площади. Фото: Aivar Oja

В состоявшемся 23 июня в Нарве параде Праздника победы участвовали более 150 членов Алутагузеской дружины.

По словам начальника штаба дружины Айвара Салекешина, в колонне Алутагузеской дружины было 88 кайтселийтчиков. Кроме того, члены дружины входили также в колонны как спецподразделения и противотанкового подразделения, так и организаций "Найскодукайтсе", "Кодутютред" и "Нооред коткад".

Руководитель Северо-Восточного округа ополчения и Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Яанус Айнсалу, доставивший огонь победы с Гарнизонного кладбища на Петровскую площадь Нарвы, сказал после парада, что его охватило мощное чувство. "В работе военного приходится также заниматься парадами и торжествами. То, что мы показали сегодня в Нарве, стало хорошим мероприятием - наши мужчины, женщины и молодежь прекрасно справились с парадом".

По словам Айнсалу, то, что парад победы состоялся нынче в Нарве, имеет очень большое значение: "Подать Российской Федерации сигнал, что с нами шутить не надо. Мы наготове". 

По словам Яануса Айнсалу, кайтселийтчики прекрасно справились с парадом.
По словам Яануса Айнсалу, кайтселийтчики прекрасно справились с парадом. Фото: Aivar Oja

Много лет являющийся членом Йыхвиского отделения дружины Арвид Сийлак был среди тех, кто участвовал в параде Праздника победы в Нарве также в 1996 году, когда парад в последний раз перед нынешним состоялся в Нарве, а президентом тогда был Леннарт Мери. "Тогда я был знаменосцем Алутагузеской дружины и никогда прежде не видел, чтобы президент так глубоко кланялся по случаю Праздника победы", - сказал он, отметив, что возвышенное чувство охватило его и на этот раз, ведь руководимые им "Нооред коткад" входили на параде в команду знаменосца. 

От лица Ида-Вирумаа огонь победы приняли на Петровской площади от президента Алара Кариса меткие стрелки Алутагузеской дружины Тамбет Лейнбок и Кристина Полунина.
От лица Ида-Вирумаа огонь победы приняли на Петровской площади от президента Алара Кариса меткие стрелки Алутагузеской дружины Тамбет Лейнбок и Кристина Полунина. Фото: Aivar Oja

На церемонии поднятия флага, проходившей ранним утром дня Праздника победы в Западном дворе Нарвской крепости, сине-черно-белый стяг поднял командир Нарвского отделения дружины Александр Лупанов. 

АЛУТАГУЗЕСКАЯ ДРУЖИНА "КАЙТСЕЛИЙТА" ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 89-летием -

Леммита Тоомра,

с 87-летием -

Вамбола Мати Нылвака,

Бернольда Пийбара,

с 86-летием -

Валдо Раудсеппа,

с 84-летием -

Юри Сооне,

с 83-летием -

Арво Лехтла,

Алара Метсара,

Юри Уудекюлля,

Aгу Аазаметса,

с 80-летием -

Рейна Эрнеста,

Хейно Раю,

с 79-летием -

Кaлле Кангура,

с 78-летием -

Вярди Пакса,

Федора Лодейкина,

с 77-летием -

Кальви Кивимяэ,

Юхана Войста,

с 76-летием -

Энделя Кивисаара,

с 74-летием -

Арне Колка,

с 73-летием -

Леонида Шутова,

с 71-летием -

Антса Сиболта,

Tooмаса Ильвеса,

с 70-летием -

Пеэтера Калдура,

Райво Роосвальда,

с 68-летием -

Калева Наура,

Юлари Томсона,

с 67-летием -

Александра Павлова,

Энно Винни,

Андреса Маэ,

Урмаса Оллисаара,

Эрвина Метсаталу,

Калева Килька,

с 66-летием -

Аго Уудекюлля,

Ааре Ааса,

Яана Кама,

с 65-летием -

Айвара Раудсеппа,

Аулейд Вялья,

с 64-летием -

Андруса Мадиссона,

Тоомаса Рятсепа,

Тыну Тынуриста,

Владимира Блещенко,

Вамбола Нано,

Павла Шабанина,

Арво Маазика,

с 63-летием -

Анти Поллукса,

Айвара Хельстейна,

Айвара Грюнинга,

Уно Мурувеэ,

Райво Каламеэса,

с 62-летием -

Индрека Руммеля,

Урмаса Хиндреуса,

Владимира Павлова,

Арво Реббана,

Ааре Аалья,

с 61-летием -

Валерия Захарова,

Яака Арма,

Меэлиса Тинно,

Александра Фукса,

с 60-летием -

Тойво Михайлова,

Урмаса Роодена,

Юри Рийстана,

Вейко Полякова,

Иво Мыйка,

Пеэтера Тапнера. 

Rukkilill
Rukkilill Фото: Elmo Riig

Поздравляем также всех членов "Кайтселийта" и "Найскодукайтсе", у кого день рождения в мае, июне и июле!

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