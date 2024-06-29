ДРУЖИННИК В параде Дня победы в Нарве участвовали более 150 членов Алутагузеской дружины

По словам начальника штаба дружины Айвара Салекешина, в колонне Алутагузеской дружины было 88 кайтселийтчиков. Кроме того, члены дружины входили также в колонны как спецподразделения и противотанкового подразделения, так и организаций "Найскодукайтсе", "Кодутютред" и "Нооред коткад".

Руководитель Северо-Восточного округа ополчения и Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Яанус Айнсалу, доставивший огонь победы с Гарнизонного кладбища на Петровскую площадь Нарвы, сказал после парада, что его охватило мощное чувство. "В работе военного приходится также заниматься парадами и торжествами. То, что мы показали сегодня в Нарве, стало хорошим мероприятием - наши мужчины, женщины и молодежь прекрасно справились с парадом".

По словам Айнсалу, то, что парад победы состоялся нынче в Нарве, имеет очень большое значение: "Подать Российской Федерации сигнал, что с нами шутить не надо. Мы наготове".

По словам Яануса Айнсалу, кайтселийтчики прекрасно справились с парадом. Фото: Aivar Oja

Много лет являющийся членом Йыхвиского отделения дружины Арвид Сийлак был среди тех, кто участвовал в параде Праздника победы в Нарве также в 1996 году, когда парад в последний раз перед нынешним состоялся в Нарве, а президентом тогда был Леннарт Мери. "Тогда я был знаменосцем Алутагузеской дружины и никогда прежде не видел, чтобы президент так глубоко кланялся по случаю Праздника победы", - сказал он, отметив, что возвышенное чувство охватило его и на этот раз, ведь руководимые им "Нооред коткад" входили на параде в команду знаменосца.

От лица Ида-Вирумаа огонь победы приняли на Петровской площади от президента Алара Кариса меткие стрелки Алутагузеской дружины Тамбет Лейнбок и Кристина Полунина. Фото: Aivar Oja