ПЕРЕДОВИЦА Давайте использовать постоянно расширяющиеся возможности для приобщения к культуре

В Силламяэ наконец-то распахнул свои ворота тематический парк "Силламяэ - загадочный город", который долго строился и вызвал полемику по всей Эстонии. На мызе Сака завершено строительство зимнего сада со стеклянными стенами, что позволяет развивать культурный и конференц-туризм. В Тойла отныне можно совершить виртуальную экскурсию по подвальным помещениям бывшего Оруского дворца. В Ийзаку близится к завершению реконструкция стадиона. Начинается строительство нескольких новых отелей.

В эти выходные в Силламяэ пройдут Дни города и моря, в субботу в Васкнарве начнется Фестиваль внутренних вод, кроме того, в разных местах состоятся концерты летнего фестиваля "Музыка семи городов", а впереди еще множество увлекательных культурных и спортивных событий этого лета и осени.

Все это обогащает жизненную среду Ида-Вирумаа и делает здешнюю жизнь более интересной.

Вместе с тем наряду с этими позитивными новостями в пятницу было опубликовано исследование Департамента статистики, из которого явствует, что жители Ида-Вирумаа являются самыми пассивными участниками культурной жизни в сравнении с жителями всех других уездов Эстонии.

Конечно, в случае с Ида-Вирумаа причина более низкой активности может крыться и в высоком уровне безработицы в регионе, и в более низком, чем в среднем по Эстонии, уровне заработной платы. Однако необходимо учитывать, что многие культурные и спортивные мероприятия проводятся в Ида-Вирумаа бесплатно.

Действительно, организуемые здесь многочисленные мероприятия и строящиеся новые объекты также служат цели привлечения в Ида-Вирумаа большего числа туристов. Но в то же время они рассчитаны и на то, чтобы в них принимали участие также местные жители.

Чем выше будет интерес на местах, тем больше появится возможностей для организации подобных мероприятий в будущем. Поэтому стоит этим воспользоваться.