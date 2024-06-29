Тематический парк загадочного Силламяэ переносит посетителей в прошлое и будущее

Открытие тематического парка началось со схватки между средневековыми воинами: НКО "Karu Klubi" позволило увидеть эпоху, на которую приходится первое задокументированное упоминание Силламяэ в 1502 году. Отражающее первое упоминание издание можно найти в музее. Тематический парк оформили в уличной зоне за Силламяэским музеем, на поросшем травой пустыре. Приведение его в порядок было давней большой мечтой работников музея. "До самого 2021 года, когда работавший тогда в Силламяэском горуправления Антон Макарьев пришел в музей с идеей, чтобы мы написали проект тематического парка и отправили его на конкурс фонда регионального развития", - вспоминала на открытии исполняющая обязанности директора музея Елена Антушева.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik