Сб, 29.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Тематический парк загадочного Силламяэ переносит посетителей в прошлое и будущее

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Copy
Открытие тематического парка началось со схватки между средневековыми воинами: НКО "Karu Klubi" позволило увидеть эпоху, на которую приходится первое задокументированное упоминание Силламяэ в 1502 году. Отражающее первое упоминание издание можно найти в музее. Тематический парк оформили в уличной зоне за Силламяэским музеем, на поросшем травой пустыре. Приведение его в порядок было давней большой мечтой работников музея. "До самого 2021 года, когда работавший тогда в Силламяэском горуправления Антон Макарьев пришел в музей с идеей, чтобы мы написали проект тематического парка и отправили его на конкурс фонда регионального развития", - вспоминала на открытии исполняющая обязанности директора музея Елена Антушева.
Открытие тематического парка началось со схватки между средневековыми воинами: НКО "Karu Klubi" позволило увидеть эпоху, на которую приходится первое задокументированное упоминание Силламяэ в 1502 году. Отражающее первое упоминание издание можно найти в музее. Тематический парк оформили в уличной зоне за Силламяэским музеем, на поросшем травой пустыре. Приведение его в порядок было давней большой мечтой работников музея. "До самого 2021 года, когда работавший тогда в Силламяэском горуправления Антон Макарьев пришел в музей с идеей, чтобы мы написали проект тематического парка и отправили его на конкурс фонда регионального развития", - вспоминала на открытии исполняющая обязанности директора музея Елена Антушева. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Посреди двора Силламяэского музея возвышается пьедестал советской эпохи, а на нем не гигантская статуя Ленина или Сталина, а крошечный разноцветный спортсмен. "Человек здесь принижен, потому что при тоталитаризме он словно крошечная муха", - объясняет Майро Ряэск, создатель концепции тематического парка "Загадочный Силламяэ".

Люди, которые надеялись увидеть за Силламяэским музеем тематический парк советской эпохи, могут быть разочарованы. "Мы попытались передать природу тоталитаризма, то, что он делает с людьми и обществом, и почему мы не должны плакать по нему. Но не всем это может понравиться", - сказал историк Майро Ряэск из ТОО "BlueRay".

В свете войны в Украине использование статуи, изготовленной на государственной фабрике скульптур сталинских времен, было бы неуместным, добавил он. "Особенно если учесть, что сегодня в обществе существует сопротивление советской ностальгии, а также думая о памяти тех людей, которые после войны ударными темпами отстраивали Силламяэ - здесь трудились десятки тысяч гражданских и военных заключенных. Сталинизм ассоциируется с огромными человеческими страданиями. Нашей целью было не воссоздание тоталитаризма, а, скорее, желание освободиться от бремени истории".

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Силламяэ
Наверх