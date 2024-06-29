Посреди двора Силламяэского музея возвышается пьедестал советской эпохи, а на нем не гигантская статуя Ленина или Сталина, а крошечный разноцветный спортсмен. "Человек здесь принижен, потому что при тоталитаризме он словно крошечная муха", - объясняет Майро Ряэск, создатель концепции тематического парка "Загадочный Силламяэ".
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Тематический парк загадочного Силламяэ переносит посетителей в прошлое и будущее
Люди, которые надеялись увидеть за Силламяэским музеем тематический парк советской эпохи, могут быть разочарованы. "Мы попытались передать природу тоталитаризма, то, что он делает с людьми и обществом, и почему мы не должны плакать по нему. Но не всем это может понравиться", - сказал историк Майро Ряэск из ТОО "BlueRay".