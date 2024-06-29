Партия реформ выдвинула в качестве кандидата на пост премьер-министра Кристена Михала

Михал поблагодарил партию за оказанное доверие и пообещал достойно нести ответственность, подчеркнув, что краеугольным камнем его видения является безопасность для всей Эстонии, сообщила пресс-служба Партии реформ.

"Жители Эстонии должны быть уверены, что наш дом и страна защищены и что государство хорошо управляется. При пересмотре коалиционного договора безусловными приоритетами станут гособорона, укрепление конкурентоспособности экономики и дальнейшее приведение в порядок государственных финансов. Эстония должна быть местом, где здорово заниматься бизнесом, жить и растить детей, страной, которой можно гордиться", – сказал Михал.

Руководство Партии реформ также согласовало состав делегации для коалиционных переговоров, в которую войдут Кристен Михал, Ханно Певкур, Юргена Лиги, Марис Лаури, Эркки Келдо, Тимо Суслов, Сигне Рийсало, Урмас Клаас и Геррит Мяэсалу.

"Чем быстрее мы достигнем ясности в вопросе обновления коалиционного договора, тем лучше будет для Эстонии", – считает Михал.

Нынешний премьер-министр Эстонии, лидер Партии реформ Кая Каллас намерена продолжить карьеру в Европе.

Как ранее писал Rus.ERR, Европейский совет 27 июня утвердил кандидатуру Каллас на пост главы внешнеполитической службы ЕС. Окончательное решение должен будет принять Европейский парламент.

Новый председатель Партии реформ будет избран на съезде 8 сентября.