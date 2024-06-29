Президент провозгласил закон, который дает самуправлениям больше свободы в определении земельного налога

С 2026 года местные самоуправления смогут самостоятельно устанавливать пределы ежегодного повышения земельного налога в диапазоне от 10 до 100%, сообщила пресс-служба Канцелярии президента.

Согласно поправкам к закону, с 2026 года местные самоуправления также смогут сами определять размер льготы при уплате налога за землю, используемую под жилье на их территории.

Поправки также предусматривают повышение максимальной ставки земельного налога на землю жилищной застройки, сельскохозяйственные угодья и другие земли. Кроме того, увеличится сумма первого платежа по земельному налогу. Максимальная ставка земельного налога на земли коммерческого и промышленного назначения повысится с 1% до 2%.

Вступление в силу положений закона разделено на различные сроки. Положения, касающиеся полномочий местных самоуправлений, вступят в силу 1 июля 2024 года и 1 марта 2025 года. Положения, касающиеся методики расчета земельного налога, вступят в силу с начала 2025 года. Общая дата вступления в силу закона – 1 января 2026 года.