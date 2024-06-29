Мэр Нарвы о ситуации на границе: эти люди были на территории моего города

Незадолго до Дня победы на эстонско-российской границе в Нарве, в том числе на Петровской площади, образовалась очередь желающих попасть в Россию. Помощь застрявшим на границе сотням людям оказали волонтеры и Нарвская мэрия, распорядившаяся о выдаче воды и обеспечившая людям возможность посещения туалетов.

"Одно дело – гуманность, а другое – загрязнение природы. Приведу вам наглядный пример: у людей есть известные потребности и они удовлетворяют их в кустах, из очереди никто не уходит", – заявил Тоотс в интервью Eesti Päevaleht, передает rus.err.

"Я слышал упрек, зачем мы помогаем гражданам России и людям, которые хотят попасть в Россию, хотя время и ситуация этому не благоволят. Но я вижу это так: они были на территории моего города и я отвечаю за порядок", – пояснил Тоотс.