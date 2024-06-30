С июля можно ходатайствовать о разрешении на ловлю раков, но ловить их можно не везде

Старший специалист отдела охотничества и гидробиоса Департамента окружающей среды Мярт Кескюла сообщил, что самым большим новшеством в этом году является изменение верхнего предела вылова, который установлен ради сохранения популяции раков: каждый владелец рыболовной карты может выловить до 25 раков в день.

- Учёные Эстонского университета естественных наук ранее указывали на то, что верхняя граница улова на одного человека - 75 раков - это слишком много. Популяцию раков необходимо сохранять. Установленный лимит 25раков разрешённого для лова размера не является большим ограничением - вы получите опыт ловли и вкусовые впечатления. Слишком маленьких раков ловить в любом случае нельзя, надеемся, что новый лимит на вылавливаемых раков поможет избежать этого, - прокомментировал Кескюла.

В Ида-Вирумаа ловля раков запрещена в реке Нарва, Нарвском водохранилище, реке Мустайыги, в выпускных каналах Балтийской электростанции и в подводящих каналах Эстонской электростанции.

Самый удобный и надёжный способ получить необходимую для ловли раков карту - представить ходатайство на сайте kalaluba.ee. В его электронную среду можно войти с помощью ID-карты, мобильного ID или Smart-ID. Для получения рыболовной карты необходимо сначала нажать на раздел "Рыболовная карта", затем в строке "Орудие лова" выбрать рачевню и мережу для ловли раков, а также обозначить нужный уезд и водоём. Также необходимо указать дату, так как рыболовная карта действительна в течение 24 часов.

- Прежде чем приобрести право на ловлю, стоит убедиться, что в водоёме действительно возможно ловить раков в желаемое время, поскольку некоторые водоемы в засушливое лето могут обмелеть, - напомнил Мярт Кескюла из Департамента окружающей среды.

Рыболовная карта стоимостью 15 или 20 евро (стоимость зависит от водоёма) дает право ее обладателю установить до пяти снастей для ловли раков на 24 часа. Рыболовная карта связана к личным кодом.

Рыболовную карту не смогут приобрести люди, которые ранее не представили обязательный отчет об улове.

В целях сохранения популяции раков установлен лимит на вылов: каждый владелец рыболовной карты может выловить до 25 раков в день.