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В трех уездах Эстонии возвращающиеся на работу медсестры получат приличное стартовое пособие

Северное побережье
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Медсестры.
Медсестры. Фото: Narva Haigla

Медсестрам, возвращающимся в систему здравоохранения, постановление Министерства социальных дел дает возможность с воскресенья подавать заявление на получение стартового пособия в размере 30 тысяч евро при выходе на работу в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа и Пярнумаа. Об этом информирует новостной портал Rus.ERR.

Пособие будет выплачиваться медсестрам, которые прошли обучение и зарегистрировались как медицинские работники, но не работали в сфере здравоохранения как минимум пять последних лет.

Для получения пособия медсестры должны приступить к работе либо в сетевой больнице, либо в учреждении поставщика услуг общей медицинской помощи в одном из трех уездов.

Размер стартового пособия для медсестер составляет 30000 евро, как и для врачей-специалистов. Стартовое пособие - это единовременная субсидия, призванная мотивировать специалистов начать работу в тех регионах Эстонии, где сложно найти сотрудников.

По данным Института развития здоровья, в 2019-2022 годах, помимо Харьюмаа и Тартумаа, нехватка медсестер больше всего ощущалась в Ида-Вирумаа, Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа.

Подробнее - в публикации Rus.ERR.

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