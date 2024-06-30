Медсестрам, возвращающимся в систему здравоохранения, постановление Министерства социальных дел дает возможность с воскресенья подавать заявление на получение стартового пособия в размере 30 тысяч евро при выходе на работу в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа и Пярнумаа. Об этом информирует новостной портал Rus.ERR.
В трех уездах Эстонии возвращающиеся на работу медсестры получат приличное стартовое пособие
Пособие будет выплачиваться медсестрам, которые прошли обучение и зарегистрировались как медицинские работники, но не работали в сфере здравоохранения как минимум пять последних лет.
Для получения пособия медсестры должны приступить к работе либо в сетевой больнице, либо в учреждении поставщика услуг общей медицинской помощи в одном из трех уездов.
Размер стартового пособия для медсестер составляет 30000 евро, как и для врачей-специалистов. Стартовое пособие - это единовременная субсидия, призванная мотивировать специалистов начать работу в тех регионах Эстонии, где сложно найти сотрудников.
По данным Института развития здоровья, в 2019-2022 годах, помимо Харьюмаа и Тартумаа, нехватка медсестер больше всего ощущалась в Ида-Вирумаа, Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа.
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