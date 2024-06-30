В трех уездах Эстонии возвращающиеся на работу медсестры получат приличное стартовое пособие

Пособие будет выплачиваться медсестрам, которые прошли обучение и зарегистрировались как медицинские работники, но не работали в сфере здравоохранения как минимум пять последних лет.

Для получения пособия медсестры должны приступить к работе либо в сетевой больнице, либо в учреждении поставщика услуг общей медицинской помощи в одном из трех уездов.

Размер стартового пособия для медсестер составляет 30000 евро, как и для врачей-специалистов. Стартовое пособие - это единовременная субсидия, призванная мотивировать специалистов начать работу в тех регионах Эстонии, где сложно найти сотрудников.

По данным Института развития здоровья, в 2019-2022 годах, помимо Харьюмаа и Тартумаа, нехватка медсестер больше всего ощущалась в Ида-Вирумаа, Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа.