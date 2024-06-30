Уровень готовности местных самоуправлений к кризисным ситуациям за год повысился на четверть, как сообщает Спасательный департамент, ссылающийся на анализ уровня обслуживания местных самоуправлений за 2023 год. Самый высокий уровень устойчивости к кризисам продемонстрировал регион Харьюмаа, а в Ида-Вирумаа похвалы заслужил город Силламяэ.
Спасатели: местные самоуправления стали более устойчивыми к кризисам
"Местные самоуправления все больше уделяют внимание оказанию помощи жителям во время кризисов - расширяют сеть центров критической устойчивости, создают пункты эвакуации, привлекают волонтеров и отслеживают группы риска, которым требуется наибольшая помощь. Приятно видеть, что в этом году нет так называемых "красных" муниципалитетов, которые не занимаются подготовкой к кризисам", - отметил руководитель отдела защиты населения Спасательного департамента Тоомас Кяапарин.
Согласно исследованию, улучшились также возможности управления кризисами во время чрезвычайных ситуаций, повысилась способность к решению кризисов и восстановлению после них. Однако снизился показатель выполнения требований по регулированию кризисов, что может быть связано с несоблюдением сроков оформления документов.
Сами местные самоуправления оценивают свои возможности в области коммуникации рисков наивысшим образом, согласно данным за 2023 год.
"Видно, что учения и программы поддержки помогают муниципалитетам значительными шагами продвигаться к устойчивости к кризисам - в последние годы мы организовали различные семинары и программы поддержки, чтобы повысить их навыки в области информирования о рисках, устойчивости и подготовки к кризисам", - сказал Кяапарин. "В ближайшие годы у многих муниципалитетов появятся дополнительные обязанности по надзору и созданию анализов рисков, когда они станут организаторами жизненно важных услуг. Это потребует проведения учений, консультаций и внедрения на практике".
В октябре 2024 года в Закон о чрезвычайных ситуациях будут внесены изменения, и в дальнейшем все муниципалитеты будут обязаны разрабатывать анализ рисков и план действий при чрезвычайных ситуациях. До сих пор это обязательство распространялось только на 33 местных самоуправлений с населением свыше 10000 человек.
Также все самоуправления станут организаторами жизненно важных услуг (водоснабжение и канализация, проходимость местных дорог и центральное отопление).
Кяапарин добавил, что самым важным является желание руководителей муниципалитетов и сообществ что-то сделать. "Самых активных мы поддержим наилучшим образом. Первый шаг - осознание рисков, а дальше уже поиск решений. Положительными примерами являются, например, малые острова Кихну, Рухну и Вормси, которые в предыдущем исследовании находились в "красной" зоне, но теперь стали весьма устойчивыми к кризисам и серьезно подготовились. Кроме того, самый высокий уровень готовности к кризисам достигнут в Таллинне, Силламяэ, городе Раквере, а также в волостях Харку, Йыэляхтме и Саэ. Примерные муниципалитеты проявили активность и корректность. Помимо реальных действий, важно также поддерживать порядок в документации и соблюдать сроки - так мы получим наилучшее представление и самый точный показатель кризисного индекса", - сказал Тоомас Кяапарин.