Спасатели: местные самоуправления стали более устойчивыми к кризисам

"Местные самоуправления все больше уделяют внимание оказанию помощи жителям во время кризисов - расширяют сеть центров критической устойчивости, создают пункты эвакуации, привлекают волонтеров и отслеживают группы риска, которым требуется наибольшая помощь. Приятно видеть, что в этом году нет так называемых "красных" муниципалитетов, которые не занимаются подготовкой к кризисам", - отметил руководитель отдела защиты населения Спасательного департамента Тоомас Кяапарин.

Согласно исследованию, улучшились также возможности управления кризисами во время чрезвычайных ситуаций, повысилась способность к решению кризисов и восстановлению после них. Однако снизился показатель выполнения требований по регулированию кризисов, что может быть связано с несоблюдением сроков оформления документов.

Сами местные самоуправления оценивают свои возможности в области коммуникации рисков наивысшим образом, согласно данным за 2023 год.

"Видно, что учения и программы поддержки помогают муниципалитетам значительными шагами продвигаться к устойчивости к кризисам - в последние годы мы организовали различные семинары и программы поддержки, чтобы повысить их навыки в области информирования о рисках, устойчивости и подготовки к кризисам", - сказал Кяапарин. "В ближайшие годы у многих муниципалитетов появятся дополнительные обязанности по надзору и созданию анализов рисков, когда они станут организаторами жизненно важных услуг. Это потребует проведения учений, консультаций и внедрения на практике".